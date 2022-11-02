Берлин принял решение о помощи потребителям газа

На фоне резкого роста цен на газ федеральное правительство Германии компенсирует домохозяйствам и небольшим компаниям декабрьские взносы за газ. Данные выплаты не будут облагаться налогом.

Ввиду резкого роста цен на природный газ потребители этого топлива в Германии получат единовременную помощь от государства. Домохозяйствам и небольшим компаниям будет компенсирован взнос за газоснабжение в декабре, многомиллиардные расходы будут возмещены из федерального бюджета. Такое решение приняло в среду, 2 ноября, федеральное правительство Германии.

Кроме того, было решено, что данные компенсации не будут облагаться налогом, чтобы сократить необходимые бюрократические процедуры. Как предполагается, на выплату компенсаций будет затрачена сумма около 9 млрд евро, расходы будут финансироваться из Фонда экономической стабильности. "Экстренная помощь уже в пути", - написал в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Schoz). По его словам, кабинет министров принял очередное решение, чтобы смягчить нагрузку на потребителей в связи с масштабным подорожанием энергоносителей.

Тем самым правительство ФРГ приняло предложение экспертной комиссии по газу. Законопроект теперь будет направлен бундестагу, который рассмотрит его 10-11 ноября, а затем бундесрату, члены которого 11 ноября соберутся на экстренное заседание.

План экспертной комиссии

Экспертная комиссия в середине октября представила двуступенчатый план по смягчению последствий резкого роста цен на газ для потребителей. Она предложила государству на первом этапе - в декабре - полностью компенсировать расходы на ожидаемый за этот месяц счет за газ, ориентируясь на сумму, которую потребитель уплатил за газ в сентябре. На втором этапе реализации плана, с марта 2023 по апрель 2024 года, в отношении 80 процентов от ожидаемого объема потребления газа цена будет снижена до 12 центов за киловатт-час. За энергию свыше этого объема потребителю придется расплачиваться по указанной в договоре с поставщиком цене, отмечается в подготовленном экспертами документе.

Данный план направлен на облегчение бремени для потребителей и создание стимула для экономии газа. Кроме того, пакет предполагает помощь для промышленных компаний, то есть клиентов с высоким потреблением газа. Как пояснили эксперты, общая стоимость реализации двухступенчатого плана составит 91 млрд евро. Из них 66 млрд евро пойдут на субсидии домохозяйствам и малому бизнесу и 25 млрд евро - на смягчение финансовой нагрузки на крупные промышленные предприятия.

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