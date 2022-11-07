Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Из-за российских обстрелов объектов инфраструктуры Украины в стране возник дефицит электроэнергии. Его можно компенсировать импортом, но пока Киев не закупает электроэнергию у ЕС.

В результате массированных российских обстрелов ракетами и дронами-камикадзе около 40 процентов энергообъектов Украины, по данным ее властей, разрушены или повреждены. Пострадали как объекты генерации, так и распределительные системы и сети. Украинские энергетики пытаются быстро устранить повреждения, но ремонт требует времени и ресурсов. Энергосистема страны сейчас работает на грани возможностей.

Чтобы ее сбалансировать, национальной компании "Укрэнерго" приходится прибегать к аварийным или стабилизационным отключениям подачи электроэнергии потребителям и параллельно искать возможности увеличить мощности. Одним из вариантов, который находится на рассмотрении, является импорт электроэнергии из стран Евросоюза.

Пробные поставки есть, полноценных - нет

Полностью синхронизировав свою энергосистему с сетью континентальной Европы ENTSO-E в марте этого года, Украина получила возможность как экспортировать, так и импортировать электроэнергию. До 10 октября Киев успешно продавал свою электроэнергию в страны ЕС, но после ракетных обстрелов Россией украинских ТЭС и подстанций экспорт был прекращен и на повестке дня встал вопрос об импорте электроэнергии.

Несколько компаний-трейдеров, работающих на местном энергетическом рынке через аукционную платформу по распределению пропускной способности межгосударственных сечений, забронировали в "Укрэнерго" доступ к ним и организовали тестовые поставки электроэнергии. "Мы провели тестовую поставку из Словакии мощностью 1 мегаватт (МВт) в течение одного часа. Как гострейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить риски прохождения отопительного сезона. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину - это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы", - пояснил DW гендиректор АО "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко.

Массированными ракетными ударами РФ пытается разрушить украинскую энергоинфраструктуру Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Пока же ни частные, ни государственные трейдеры не начали полноценный импорт электроэнергии. Для этого есть две веские причины. Во-первых, ENTSO-E установила ограничение пропускной способности межгосударственных сетей, хотя технически по межгосударственному сечению (совокупности проходящих через госграницу линий электропередачи, соединяющих энергосистемы государств. - Ред.) с Румынией, Словакией, Венгрией Украина может импортировать или экспортировать до 1,7 гигаватта (ГВт).

"Сейчас 500 МВт - это максимальный лимит импорта электроэнергии из Европы в Украину. Мы хотели бы, чтобы этот объем был значительно больше - около 1000-1500 МВт", - заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на встрече с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, недавно посетившей Киев.

Разница цен на электроэнергию - определяющий фактор

Еще одним препятствием для начала закупки Киевом электроэнергии является значительная разница цен на нее в Украине и ЕС. "Она чрезвычайно велика, кое-где в европейских странах электроэнергия в несколько раз дороже украинской. Поэтому, думаю, что Украина будет прибегать к импорту в последнюю очередь, когда потребность будет очень острой", - считает президент аналитической организации DiXi Grouр Елена Павленко.

По данным пресс-службы госпредприятия "Оператор рынка", в октябре максимальная цена мегаватт/часа (МВт-ч) в сегменте рынка закупка "на сутки вперед" в Румынии стоила почти 13 тысяч гривен, в Венгрии - 10 тысяч гривен, в Словакии - чуть более 9 тысяч, тогда как в Украине составляла 3 тысячи гривен.

Покупая электроэнергию по европейским ценам, трейдеры вынуждены будут продавать ее в Украине именно по местным ценам, указывает Елена Павленко. А это - серьезный ущерб для трейдеров, на который мало кто согласится. "Из-за существенной разницы в ценах между Европой и Украиной коммерческий импорт остается ограниченным", - признает Виталий Бутенко.

Ремонтные работы после российского ракетного удара в Харьковской области, 21 октября 2022 года Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что, реформировав энергорынок и подключив украинскую энергосистему к европейской, в Киеве не изменили алгоритм формирования цены на электроэнергию, до сих пор в Украине цены на энергоносители определяет не рынок, а в основном политики.

"У нас с европейскими странами разные методологические подходы в определении цены. В Украине тарифы для населения до сих пор регулируются правительством, и разницу между реальной ценой и тарифом должен кто-то компенсировать. Поэтому у нас такие ценовые перекосы с ЕС, которые ограничивают сейчас импорт электроэнергии", - считает Омельченко.

Есть ли выход из ситуации?

По данным источников DW, украинское правительство пыталось разработать механизм, компенсирующий разницу цен на электроэнергию, для трейдеров, которые согласятся ее импортировать, но пока эти попытки не принесли успеха. Эксперты не исключают, что Киев будет просить европейских партнеров компенсировать разницу цен, однако, вряд ли это сработает. "В Европе платят за электроэнергию рыночную цену, и европейским политикам будет очень трудно объяснить потребителям в из странах, почему они должны платить еще и за украинцев, которым их правительство пообещало низкие тарифы", - убежден Владимир Омельченко.

Эксперты исходят из того, что Украине не стоит слишком полагаться на поставки электроэнергии из ЕС, европейские страны скорее будут помогать Киеву по-другому. "Сейчас более важным и срочным является предоставление Украине достаточного количества оборудования и материалов для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, таких как мобильные подстанции, силовые трансформаторы, распределительные устройства, автоматические выключатели, кабели", - уточняет научная сотрудница программы "Европа в мире" Центра европейской политики Светлана Таран.

По ее словам, из-за значительной разницы в ценах на электроэнергию не стоит ожидать, что ее поставки из ЕС будут активно использоваться, ведь у европейцев, помимо этого, нет и избыточных мощностей. Возможно, ситуацию изменит падение цен на газ. Ведь именно электроэнергия, производимая на газовых электростанциях, определяет ее общую стоимость в странах ЕС.

Киев после очередного российского удара по объектам энергонфраструктуры, 31 октября 2022 года Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Как отмечает научная сотрудница, менеджер программы устойчивого развития словацкого аналитического центра GLOBSEС Федерика Прандина, в 2021 году треть общего объема энергии в Европе, в том числе, электрической, производилась за счет сжигания газа. По ее словам, большинство стран ЕС уже заполнили свои газохранилища более чем на 92 процента. Если цены на газ будут падать, то и цена производимой из нее электроэнергии снизится.

На это рассчитывают в Украине. "Мы видим тенденцию, что в Европе идет удешевление газа, и в итоге падают цены на электроэнергию. Импорт из ЕС будет возможен, когда ее цена упадет настолько, что это будет выгодно коммерческим участникам рынка в Украине", - полагает глава департамента коммуникаций и международного сотрудничества "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Аварийная помощь или гуманитарный импорт не помешают

Впрочем, что делать, если обстрелы инфраструктуры продолжатся и украинская энергосистема будет остро нуждаться в в поставках электроэнергии извне? На этот случай есть механизм аварийной помощи, отвечают в "Укрэнерго". Это быстрый, но краткосрочный механизм, в рамках которого системные операторы стран ЕС оперативно предоставляют нуждающейся стране определенный объем электроэнергии по ранее заключенному контракту.

Украина пока ни разу не прибегала и не хотела бы и далее прибегать к этому механизму. "Это экстренный технический переток, когда в стране исчерпаны все меры по стабилизации системы. Цена электроэнергии по аварийной помощи в разы дороже рыночной. Это самое дорогое, что может быть", - констатирует Цатурян.

Учитывая непредсказуемую ситуацию в Украине с энергетической инфраструктурой, Федерика Прандин считает, что ЕС мог бы предложить Киеву создать специальный финансовый механизм или координационную платформу для обеспечения гуманитарного бесплатного импорта. "Рационально было бы распространить на Украину действие принципов газовой солидарности ЕС, что дало бы возможность делиться некоторыми ресурсами, но с четкими финансовыми обязательствами", - заключила эксперт.

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