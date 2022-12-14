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Комплекс PatriotФото: AFP/dpa/picture alliance
КонфликтыСША

CNN сообщила о решении США передать Киеву ЗРК Patriot

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По данным CNN, уже на этой неделе Вашингтон может объявить о передаче Украине комплексов Patriot, которые Киев просил уже много месяцев. Решение принято из-за массированных российских обстрелов.

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Администрация США уже до конца текущей недели может объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В Вашингтоне завершают подготовку соответствующих планов, сообщает CNN во вторник, 13 декабря, со ссылкой на двух официальных лиц и высокопоставленного представителя администрации.

План Пентагона должен быть одобрен главой ведомства Ллойдом Остином, затем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Ожидается, что документ пройдет эту процедуру, указывает далее телеканал, ссылаясь на трех официальных лиц.

После согласования передачи ЗРК Украине комплексы будут доставлены в течение нескольких дней, а украинские военные будут обучены их использованию на американской военной базе в немецком Графенвёре, сообщается далее.

Решение о поставках Patriot принято на фоне массированных обстрелов Украины

Украина уже многие месяцы просила предоставить ЗРК Patriotсреди прочих вооружений, но до сих пор такого решения Вашингтон не принял. Сейчас, на фоне происходящего в Украине, Вашингтон намеревается это сделать, несмотря на огромные логистические проблемы, связанные с доставкой и эксплуатацией комплексов, заявил телеканалу высокопоставленный представитель администрации Байдена, указав на серии массированных ракетных обстрелов со стороны РФ.

В отличие от небольших систем ПВО, для управления комплексами Patriot требуются десятки человек. При этом они считаются одним из наиболее эффективных средств большой дальности для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.

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