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ЗРК PatriotФото: IMAGO
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Германия отказывается передавать Украине ЗРК Patriot

Сергей Ромашенко
6 мин. назад

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что готовность США поставлять Patriot Киеву не изменила позиции Германии. Берлин поддерживает Украину поставками ЗСУ Gepard и систем ПВО Iris-T SLM, сказала она.

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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на фоне сообщений о готовности США передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot заявила, что Берлин не планирует аналогичных действий. Германия поставляет комплексы Patriot партнеру по НАТО Словакии, а затем поставит их Польше, что же касается Украины, что поддержка этой страны Германией в сфере ПВО ограничивается поставками ЗСУ Gepard и системами ПВО Iris-T SLM, сказала она в среду, 14 декабря, в Берлине.

Ламбрехт ответила таким образом на вопрос о том, не изменилась ли позиция Германии по поставкам Patriot Украине на фоне сообщений о том, что эти комплексы могут поставить Киеву США. До сих пор правительство ФРГ аргументировало свое негативное отношение к передаче Patriot Украине тем, что эти комплексы не поставляются Киеву ни одной другой страной НАТО.

Американская телекомпания CNN и газета The New York Times ранее сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что США все же готовы поставлять Украине ЗРК Patriot. В сообщениях отмечалось, что Белый дом еще не принял окончательного решения по данному вопросу, но оно может быть принято уже на этой неделе. 

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