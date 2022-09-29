Украинская правозащитница получит альтернативную "нобелевку"

Главу украинской организации "Центр гражданских свобод" и координатора инициативной группы "Евромайдан SOS" Александру Матвийчук наградят шведской премией Right Livelihood Award ("За правильный образ жизни") "за построение устойчивых демократических институтов в Украине и моделирование путей по привлечению к международной ответственности за военные преступления". Лауреаты премии, которую называют альтернативной Нобелевской, объявлены в Стокгольмском городском театре в четверг, 29 сентября.

Вместе с Матвийчук премию получат сомалийские правозащитники Фартуун Адан и Иивад Элман - "за продвижение мира, демилитаризации и прав человека в Сомали перед лицом терроризма и гендерного насилия", венесуэльская организация Cecosesola - "за создание справедливой и кооперативной экономической модели в качестве надежной альтернативы экономике, ориентированной на получение прибыли" и Африканский институт управления энергетикой - "за мужественную работу во имя климатической справедливости и прав населения, нарушенных экстрактивными энергетическими проектами в Уганде".

Премию для правозащитников вручали и россиянину

В 2021 году лауреатом премии Right Livelihood Award стал российский эколог и активист, сопредседатель российской общественной организации "Экозащита!" Владимир Сливяк, показавший, что "даже в авторитарной России низовые общественные инициативы могут эффективно противостоять проектам, поддерживаемым государством". В числе прочих проектов он одним из первых в стране активистов обратил внимание на вопрос ввоза в Россию обедненного урана из Германии. В 2014 году власти РФ признали "Экозащиту!" "иноагентом", а одному из участников организации, экологу Александре Королевой, пришлось просить политическое убежище в Германии из-за уголовного преследования.

За год до этого премию "За правильный образ жизни" вручили белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому - основателю правозащитного центра "Весна". Активисты организации неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей Беларуси - к примеру, в 2011 году Беляцкий был осужден на 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Страны Евросоюза, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Под давлением международного сообщества он был досрочно освобожден летом 2014 года.

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