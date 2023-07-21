Западная Сахара: вооруженный конфликт назревает вновь?

На фоне признания Израилем суверенитета Марокко над Западной Сахарой и истечения срока действия соглашения о рыболовстве между Марокко и ЕС напряженность в регионе усиливается.

Марокко считает Западную Сахару неотъемлемой частью своей территории и на протяжении десятилетий де-факто сохраняет контроль над большей частью этого региона. Между тем ООН относит Западную Сахару к несамоуправляющимся территориям (народы которых не достигли полного самоуправления), а единственные страны мира, официально признавшие суверенитет Марокко над ней, - это США и с недавнего времени Израиль.

17 июля стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил королю Марокко Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил его о решении своей страны признать суверенитет королевства над Западной Сахарой. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил тогда, что этот шаг будет способствовать "укреплению отношений между странами и между народами, а также продолжению сотрудничества в целях углубления мира и региональной стабильности".

Однако, по мнению ряда наблюдателей, на самом деле ситуация в Западной Сахаре сейчас стремительно отдаляется от "мира и стабильности". Растут опасения, что регион вновь может стать ареной вооруженного конфликта между Марокко, добивающейся независимости Западной Сахары военно-политической организацией Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) и соседним Алжиром.

История конфликта вокруг Западной Сахары

Во время колониального периода в Африке территория современной Западной Сахары принадлежала Испании. 6 ноября 1975 году Марокко организовало так называемый "Зеленый марш" - с целью принудить Мадрид передать Рабату спорную территорию. 350 тыс. безоружных марокканцев, среди которых были женщины и дети, по призыву короля Хасана II вошли на территорию Западной Сахары. 18 ноября Испания вывела оттуда свою администрацию и подписала Мадридские соглашения, после чего Марокко и Мавритания поделили территорию между собой.

Мавритания позже вывела свои войска из Западной Сахары и отказалась от территориальных притязаний на нее. "Зеленый марш" марокканцы не рассматривали как захват чьей-то территории, считая постколониальные границы своей страны несправедливым. Поэтому в Рабате называли присоединение Западной Сахары актом восстановления территориальной целостности Mароккo.

Этот шаг, однако, вызвал сопротивление Фронта ПОЛИСАРИО и провозглашенной им Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Представители САДР называют себя коренным сахарским народом и требуют независимости. Между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО вспыхнул вооруженный конфликт, который продолжался до тех пор, пока ООН в 1991 году не установила хрупкое перемирие.

ООН выступает за проведение в Западной Сахаре референдума о самоопределении. Однако он не состоялся до сих пор из-за споров по таким вопросам, как, например, кто имеет право участвовать в нем. С новой силой конфликт вокруг Западной Сахары разгорелся в ноябре 2020 года, когда Марокко ввело туда войска для подавления протестов. В ответ Фронт ПОЛИСАРИО, который с 1979 года ООН признает в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары. объявил о прекращении действующего перемирия.

"С точки зрения соблюдения прав человека Западная Сахара представляет собой "черную дыру", - указывает в беседе с DW Мерием Наили, исследовательница международного права из Эксетерского университета. - Мы знаем, что там часто происходят зверства, но правительство Марокко не разрешает представителям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека посещать оккупированные территории".

Соглашение между Марокко и ЕС по вопросам рыболовства

Израиль объявил о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой за день до окончания срока действия заключенного в 1988 году соглашения по вопросам рыболовства между Марокко и ЕС. Протокол к данному соглашению, который позволял европейским судам вести рыбный промысел в водах североафриканского государства и у побережья Западной Сахары, потерял юридическую силу 17 июля.

В ЕС медлили с продлением договоренностей на фоне постановления Европейского суда от 2021 года, в котором говорилось, что акватория у побережья Западной Сахары была включена в документ без обсуждения этого вопроса с представителями местного населения. Последний факт вызвал возмущение Фронта ПОЛИСАРИО. На данный момент ЕС ожидает решения Европейского суда по апелляции, поданной Марокко.

Эрик Хаген, член правления организации Western Sahara Resource Watch (WSRW), считает решение Европейского суда исторической победой сахарцев. И напоминает, что испанцы обязались уйти из региона в обмен на получение от Марокко прав на рыболовство. "После вступления в Европейский Союз в 1986 году Испания перенесла это колониальное наследие в рамки ЕС", - отмечает Хаген.

Марокко является важным партнером для большинства стран ЕС. Так, у Брюсселя есть ряд соглашений с королевством, в том числе в области миграции, торговли и возобновляемых источников энергии. Поэтому Евросоюзу сложно критиковать позицию Рабата по Западной Сахаре. "Марокко знает, как разыграть эти карты, - констатирует Хаген. - Пока такие вопросы, как миграция, остаются в центре внимания, государствам-членам ЕС будет трудно делать шаги, которые злят Марокко".

Соперничество между Алжиром и Марокко

США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой в декабре 2020 года - во время президентства Дональда Трампа. Это было сделано в рамках так называемых "Соглашений Авраама" - проекта, направленного на сближение Израиля и арабских стран путем установления дипотношений и заключения ряда торговых сделок. С тех пор отношения между Марокко и Израилем продолжали улучшаться, и Рабат все чаще закупал военную технику как у США, так и у Израиля.

В свою очередь, Алжир, также граничащий с Западной Сахарой, пошел по другому пути и начал укреплять военные связи с Россией. В 2021 году Алжир разорвал дипотношения с Марокко. "Напряженность между Марокко и Алжиром сохраняется уже много лет, и она всегда оказывала непосредственное влияние на Западную Сахару", - поясняет Наили. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последнее десятилетие обе страны увеличили свои военные расходы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время приема у короля Марокко Мухаммеда VI, апрель 2022 года Фото: Moroccan Royal Palace/AP Photo/picture alliance

Некоторые государства, входящие в ЕС, в том числе Испания и Германия, поддерживают идею автономии Западной Сахары в составе Марокко. Однако, по мнению Наили, эта модель не станет гарантией мира. "Признание (автономии Западной Сахары. - Ред.) и даже поддержка такого плана вряд ли будет способствовать мирному процессу, поскольку это разозлит одну из сторон конфликта", - прогнозирует исследовательница.

Ничто, кроме референдума, не сможет разрешить этот спор, убеждена она: "Никакая сделка между ЕС, Марокко и даже Фронтом ПОЛИСАРИО не может определять судьбу сахарского народа. Не в их праве принимать решения об автономии сахарцев, и международные суды ясно дали это понять".

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