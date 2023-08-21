Интересы России в Африке. Какую роль играет саммит БРИКС?

Пойдет ли речь на саммите БРИКС в ЮАР об отношениях России с африканскими странами и на что повлияет отсутствие на встрече президента Путина. DW спросила экспертов.

Аббревиатура группы БРИКС расшифровывается по названиям пяти ее участников - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На долю входящих в объединение стран приходится более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. По словам организаторов, саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа, призван инициировать создание более справедливой системы глобального управления и противостоять экономическому доминированию стран Запада.

Акция протеста в Кейптауне во время встречи глав МИД стран БРИКС накануне саммита Фото: Nardus Engelbrecht/AP/picture alliance

При этом, как отмечают некоторые наблюдатели, отсутствие на переговорах российского лидера Владимира Путина может ударить по растущему влиянию России в Африке.

В настоящее время Международным уголовным судом (МУС) выдан ордер на арест российского президента. Путина подозревают в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных украинских территории в РФ в ходе войны России против Украины.

Визит президента РФ поставил бы Южную Африку перед дипломатической и юридической дилеммой. Но, как стало известно, российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Присутствие Путина могло бы сильно отвлекать внимание, учитывая противоречивость ситуации, возникшей в связи с предъявлением ему обвинения МУС", - сказал DW Гидеон Читанга, научный сотрудник Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. По мнению эксперта, то, что российский президент не будет лично присутствовать на встрече, по крайней мере, поможет удерживать внимание на ключевых вопросах саммита. "Другими словами, будет меньше шума вокруг президента Путина, его ареста и, возможно, всего вопроса, связанного с отношениями между Россией и африканскими странами", - добавил Читанга.

Имеет ли значение отсутствие Путина?

Еще в июле Путин преуменьшил значение своей поездки в ЮАР. "Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас", - сказал Путин.

Однако Густаво де Карвальо, старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений, считает, что в настоящее время Россия экономически слаба и, если бы Путин отправился на саммит, это могло бы потенциально открыть двери для более глубоких переговоров. "Война выматывает Путина. И поэтому, возможно, какие-то сделки на высоком уровне могли бы быть заключены, если бы президент Путин приехал. Но не думаю, что его отсутствие сильно повлияет на ситуацию", - сказал он DW.

Президент ЮАР Сирил Рамофоса предостерег Владимира Путина от поездки на саммит Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Однако не все с этим согласны. В преддверии саммита БРИКС лидер южноафриканской леворадикальной оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" (EFF) Джулиус Малема призвал своих сторонников провести акции в поддержку российского лидера. "Это (президент ЮАР. - Ред.) Рамафоса не смог гарантировать того, что мы не арестуем Путина... Мы призываем глав КНР, Индии и Бразилии не приезжать на саммит БРИКС в знак солидарности с президентом Путиным", - заявил Малема.

Амбиции России в регионе Сахеля

Президент РФ Путин на африканском континенте играет заметную роль. При демократически избранном президенте Нигера Мохамеде Базуме эта страна считалась союзником Запада. После волны переворотов, произошедших за последние три года, недавний захват власти в Нигере военными также подчеркнул растущее влияние России в регионе Сахеля. В Мали и Буркина-Фасо, где в 2021 и 2022 годах также произошли насильственные захваты власти, новые военные лидеры разорвали связи с Францией, колониями которой они были десятилетиями, и укрепили дипломатические отношения с Москвой. Обе страны предостерегли от любого военного вмешательства в ситуацию в Нигере, а Путин поддержал их пожелание "мирного урегулирования".

Однако аналитик Фредерик Голуба Мутеби заявил DW, что Россия просто преследует свои собственные интересы в регионе Сахеля. "Россия, как и любая другая держава, будет поддерживать правительства в Африке, которые соответствуют ее интересам. Если сегодня Россия делает это, Запад не должен быть удивлен ее растущим влиянием на африканском континенте", - сказал Голуба.

Африка преследует собственные интересы

По мнению исследователя Читанги из Университета Витватерсранда, представление о том, что Россия вносит незначительный вклад в экономику Африки по сравнению с ее военным участием, остается доминирующим. "Однако некоторые африканцы считают Путина жизненно важным союзником", - сказал он, добавив, что граждан африканских стран больше интересует, "как их страны выиграют от саммита БРИКС и складывающихся вокруг БРИКС отношений".

Далеко не все африканские лидеры приняли участие в саммите Россия - Африка Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Читанга считает, что африканские страны не будут капитулировать перед давлением Запада. "Среди африканских политиков, аналитических центров и ученых существует серьезная озабоченность, они очень критично относятся к тому, что, по их мнению, является лицемерием Запада, пытающегося влиять на политику африканских стран или диктовать им".

По словам Голуба Мутеби, африканские лидеры по-прежнему хорошо осведомлены о позиции других стран в отношении России. В саммите Россия - Африка 2023 года приняли участие только 17 глав африканских государств, в то время как на первом саммите в 2019 году их было 43. "Нельзя сказать, что африканские лидеры ездили в Москву потому, что им нравился Путин. У них есть свои интересы в отношениях с Россией, которые они должны были отстоять", - пояснил Голуба.

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