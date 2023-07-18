ЕСПЧ не будет рассматривать жалобу России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно решил изъять из реестра дел межгосударственную жалобу Российской Федерации против Украины, поданную в июле 2021 года, в которой российская сторона обвиняла Киев в гибели пассажиров рейса МН17, в убийствах и похищениях мирных граждан и дискриминации русскоязычного населения. Свое решение ЕСПЧ обнародовал во вторник, 18 июля, в Страсбурге.

Судьи ЕСПЧ указали на нежелание российской стороны поддерживать надлежащую коммуникацию, необходимую для рассмотрения дела. "Суд пришел к выводу, что российское правительство больше не желает продолжать рассмотрение своего дела, поскольку неоднократно не отвечало на его (суда. - Ред.) письма", - говорится в решении. Кроме того, ЕСПЧ "не нашел оснований, связанных с соблюдением прав человека, как определено конвенцией (Европейская конвенция по правам человека. - Ред.) и ее протоколами, которые требовали бы продолжать рассмотрение дела".

Москва прекратила коммуникацию с ЕСПЧ

Межгосударственная жалоба российского правительства против Украины охватывала период с 2014 года и содержала обвинения в адрес Киева в "применении административной практики", заключавшейся в "убийствах, похищениях, принудительном перемещении лиц, в нарушении права голосовать, ограничениях на использование русского языка, нападениях на российские посольства и консульства". Российская сторона также обвиняла Украину в прекращении водоснабжения Крыма и возлагала на нее ответственность за авиакатастрофу самолета Малайзийских авиалиний, совершавшего рейс MH17.

В решении ЕСПЧ сообщается, что по состоянию на апрель 2022 года российское правительство предоставило две тысячи комплектов документов в поддержку своей жалобы. Однако после этого Москва не отвечала на запросы cуда и на его просьбу прислать перевод документов. РФ также оставила без ответа письмо ЕСПЧ от ноября 2022 года с вопросом о том, намерена ли она продолжать рассмотрение своего заявления против Украины.

При этом судьи ЕСПЧ обратили внимание на то, что обвинения, выдвинутые правительством РФ против Украины, во многом дублируют более 8,5 тысяч индивидуальных жалоб, уже поданных в суд "против Украины, России или обоих государств".

Сколько жалоб подано в ЕСПЧ

В настоящее время на разных стадиях рассмотрения ЕСПЧ находится четыре межгосударственных жалобы "Украина против России". В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается решение по сути, и совместная жалоба Украины и Нидерландов о нарушении прав человека на оккупированных территориях Донбасса, включая дело о сбитом МН17. Кроме того, это жалоба, в которой Россия называется причастной к целенаправленным убийствам политических оппонентов, и дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году.

Из-за войны против Украины Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года. После завершения шестимесячного переходного периода РФ официально перестала быть стороной конвенции. Однако ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, поданные против России, если они касаются событий, произошедших до 16 сентября 2022 года.

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