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Фото: picture alliance/dpa/TASS/S. Bobylev
ПолитикаРоссия

В РФ могут прекратиться рейсы Superjet из-за дефицита свечей

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Для российско-французских моторов SaM146 на самолетах Superjet 100 не хватает свечей зажигания, производимых в США. "Ростех" пообещал начать поставку российских свечей уже в нынешнем году, сообщило агентство РБК.

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В России возник риск прекращения полетов Superjet 100 (SSJ100) из-за дефицита свечей зажигания из США, используемых в российско-французских моторах SaM146, сообщило в пятницу, 17 марта, агентство РБК со ссылкой на сотрудников шести авиакомпаний, эксплуатирующих такие самолеты. Ранее аналогичная информация появилась в Telegram-каналах.

Как отмечает РБК, дефицит американских свечей возник после прекращения поставок в Россию на фоне западных санкций, введенных из-за российского вооруженного вторжения в Украину.  В письме первого зама гендиректора "ИрАэро" Владимира Панфилова Минпромторгу от 16 февраля говорится, что части парка Superjet "в течение ближайшего времени" грозит постепенное полное прекращение полетов. Гендиректор "ИрАэро" Юрий Лапин утверждает, что в настоящее время все в порядке, есть несколько запасных свечей, поэтому интенсивность полетов не снижается. В то же время он подтвердил, что в будущем возможны проблемы.

Серьезный дефицит новых свечей зажигания на рынке подтвердили также председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод и два источника в авиакомпании "Якутия".

"Ростех" обещает поставку российских свечей

Об угрозе эксплуатации SSJ100 начали сообщать после ухода из России французского производителя двигателей SaM146 - Safran. Замена двигателей на отечественные ПД-8, включая стоимость турбин, сопоставима с остаточной стоимостью всего самолета или обойдется еще дороже, признавал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Ремонт самолетов невозможен из-за высокой зависимости от импортных деталей. С середины прошлого года в России выросло количество аварий и поломок самолетов, а в январе о них публично сообщалось практически каждый день.

"Ростех" пообещал начать поставку российских свечей уже в 2023 году.

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