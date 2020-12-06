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Sukhoi Superjet

Российский пассажирский авиалайнер.

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May 5, 2019. - Russia, Moscow. - The burned hull of Aeroflot's Sukhoi Superjet 100 passenger plane is pictured at the Moscow's Sheremetyevo International Airport. The fire aboard the jet broke out after the plane made a hard emergency landing. The plane had taken off from the airport bound for Murmansk, but turned back after encountering unspecified problems in the air. Photo: City News 'Moskva' | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Семьи погибших в крушении Superjet 100 подали иск к производителям самолета 06.12.2020

Родственники погибших при катастрофе в Шереметьево в 2019 году подали иск в парижский суд. Они требуют компенсации от "Аэрофлота" и семи иностранных фирм - производителей оборудования SSJ-100.
Marketing für russische „Sukhoi Superjet 100“ in Teheran.

В России создадут авиакомпанию для российских самолетов 18.05.2020

Производителю Sukhoi Superjet 100 некому продавать свои лайнеры. Поэтому он продаст их авиакомпании, которую контролирует та же госкорпорация, что и его самого.

05.05.2019, Russland, Moscow: Dieses von Michail Norenko auf Twitter zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt ein brennendes russisches Passagierflugzeug, das kurz nach dem Start Feuer gefangen hat und zu dem Flughafen Scheremetjewo zurückkehren musste. An Bord waren den Berichten zufolge 73 Menschen. (Bestmögliche Qualität) Foto: Mikhail Norenko/Mikhail Norenko Twitter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево 03.12.2019

Командира экипажа Дениса Евдокимова следствие считает виновным в гибели 41 человека. Второй пилот проходит по делу как потерпевший. "Аэрофлот" признан потерпевшей стороной, его ущерб оценили в 1,5 млрд рублей.
KOMSOMOLSK-ON-AMUR, RUSSIA. SEPTEMBER 26, 2007. The Sukhoi Superjet 100 is being unveiled at the Gagarin Aviation Production Association. (Photo ITAR-TASS/ Marina Lystseva) +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte Flugzeug, superjet_100, suchoi, Passagiermaschine, sukhoi_Superjet_100, Schriftzug, Logo, schild, sSJ-100, Wirtschaft, Verkehr, Flugzeuge, Typen

В Тюмени совершил аварийную посадку Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем 01.11.2019

При взлете у суперджета отказал один из двигателей, пилот принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 резко упали 22.10.2019

Компания "Гражданские самолеты Сухого" за три квартала 2018 года получила за новые самолеты SSJ 100 в 12 раз больше, чем с января по сентябрь 2019 года, пишет "Коммерсант".
The Sukhoi Superjet 100 owned by CITYJET an Irish airline, leased to Brussels Airlines. Brussels airlines leased 5 of the SSJ100 aircrafts from CITYJET. A new type, regional jet, made in Russia. The airplane has a sophisticated fly-by-wire flying system control. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Для покрытия долгов российского авиапрома требуется 350 млрд рублей 02.10.2019

В "Ростехе" не исключают создания авиакомпании для эксплуатации только SSJ 100 и МС-21. Для покрытия долгов Объединенной авиастроительной корпорации требуется 350 млрд рублей.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет 20.09.2019

Покупка новых SSJ 100, уверены эксперты, неизбежна для "Аэрофлота" несмотря на экономическую нецелесообразность. О проблемах суперджета и их последствиях для авиакомпании и пассажиров - DW.

27.08.2019 - 01.09.2019 Moscow region, Zhukovsky international aviation-space salon (MAKS) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Секрет для МС-21: что искал в Италии дипломат из России 10.09.2019

По требованию США в Италии задержан крупный менеджер "Ростеха". Россиянина обвиняют в краже технологии для производства российских авиадвигателей. Выгоду от промышленного шпионажа мог получить и Китай.
A Yakovlev Yak-130 subsonic jet trainer and light attack aircraft performs during a demonstration flight at the MAKS International Aviation and Space Salon in Zhukovsky, outside Moscow, Russia, August 25, 2015. REUTERS/Maxim Shemetov

МАКС-2019: сомнительные достижения российского авиапрома 30.08.2019

Самолет МС-21 и новый истребитель Су-57 - главные премьеры отечественных производителей на авиасалоне в Жуковском. DW попросила экспертов оценить российские новинки.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

От самолетов SSJ100 избавляется их последний зарубежный эксплуатант 23.08.2019

Парк российских самолетов SSJ100 распродает мексиканская авиакомпания Interjet. Перевозчик объясняет свои действия финансовыми трудностями.
22.05.2018****KHABAROVSK TERRITORY, RUSSIA - MAY 22, 2018: A Sukhoi SuperJet 100 passenger aircraft performs a demonstration flight over the air base of the Sukhoi Company's Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant in Russia's Far Eastern city of Komsomolsk-on-Amur. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Россия построит еще 200 самолетов Sukhoj Superjet 100 08.07.2019

Спрос на первый пассажирский самолет, который был разработан в России со времен Советского Союза, по-прежнему высок и производственные планы остаются неизменными, заявил глава Минпромторга РФ.
May 5, 2019. - Russia, Moscow. - The burned hull of Aeroflot's Sukhoi Superjet 100 passenger plane is pictured at the Moscow's Sheremetyevo International Airport. The fire aboard the jet broke out after the plane made a hard emergency landing. The plane had taken off from the airport bound for Murmansk, but turned back after encountering unspecified problems in the air. Photo: City News 'Moskva' | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

МАК опубликовал доклад о крушении SSJ-100 в Шереметьево 14.06.2019

По данным Межгосударственного авиационного комитета, 5 мая после удара молнии у лайнера Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот. При посадке сломались стойки шасси, произошел пожар.
KOMSOMOLSK-ON-AMUR, RUSSIA. SEPTEMBER 26, 2007. The Sukhoi Superjet 100 is being unveiled at the Gagarin Aviation Production Association. (Photo ITAR-TASS/ Marina Lystseva) +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte Flugzeug, superjet_100, suchoi, Passagiermaschine, sukhoi_Superjet_100, Schriftzug, Logo, schild, sSJ-100, Wirtschaft, Verkehr, Flugzeuge, Typen

Россия продолжит выпускать самолеты Sukhoi Superjet 100 08.06.2019

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что не видит причин прекращать производство SSJ-100. "Претензий к самолету как к техническому средству нет", - отметил он в кулуарах ПМЭФ-2019.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Минтранс просят проверить соответствие Superjet 100 требованиям сертификации 28.05.2019

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обеспокоена катастрофой SSJ-100 в Шереметьево и призывает Минтранс России провести проверку самолетов этого семейства.
The Sukhoi Superjet 100 owned by CITYJET an Irish airline, leased to Brussels Airlines. Brussels airlines leased 5 of the SSJ100 aircrafts from CITYJET. A new type, regional jet, made in Russia. The airplane has a sophisticated fly-by-wire flying system control. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как Sukhoi Superjet 100 мог бы преодолеть кризис доверия 21.05.2019

Катастрофа 5 мая в Шереметьево вызвала у многих пассажиров страх перед самолетом SSJ100. Паниковать не стоит, заверяют эксперты. Но будущее авиалайнера сейчас туманнее, чем прежде.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Суперджету "Аэрофлота" пришлось прервать взлет в Ульяновске 19.05.2019

В лайнере SSJ 100, вылетавшем в Москву, вышла из строя гидросистема. Пассажиры отказались лететь на нем и пересели на Airbus A320.
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