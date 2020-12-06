Продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 резко упали

Компания "Гражданские самолеты Сухого" за три квартала 2018 года получила за новые самолеты SSJ 100 в 12 раз больше, чем с января по сентябрь 2019 года, пишет "Коммерсант".