Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Российский пассажирский авиалайнер.
.
Родственники погибших при катастрофе в Шереметьево в 2019 году подали иск в парижский суд. Они требуют компенсации от "Аэрофлота" и семи иностранных фирм - производителей оборудования SSJ-100.
Производителю Sukhoi Superjet 100 некому продавать свои лайнеры. Поэтому он продаст их авиакомпании, которую контролирует та же госкорпорация, что и его самого.
Командира экипажа Дениса Евдокимова следствие считает виновным в гибели 41 человека. Второй пилот проходит по делу как потерпевший. "Аэрофлот" признан потерпевшей стороной, его ущерб оценили в 1,5 млрд рублей.
При взлете у суперджета отказал один из двигателей, пилот принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Компания "Гражданские самолеты Сухого" за три квартала 2018 года получила за новые самолеты SSJ 100 в 12 раз больше, чем с января по сентябрь 2019 года, пишет "Коммерсант".
В "Ростехе" не исключают создания авиакомпании для эксплуатации только SSJ 100 и МС-21. Для покрытия долгов Объединенной авиастроительной корпорации требуется 350 млрд рублей.
Покупка новых SSJ 100, уверены эксперты, неизбежна для "Аэрофлота" несмотря на экономическую нецелесообразность. О проблемах суперджета и их последствиях для авиакомпании и пассажиров - DW.
По требованию США в Италии задержан крупный менеджер "Ростеха". Россиянина обвиняют в краже технологии для производства российских авиадвигателей. Выгоду от промышленного шпионажа мог получить и Китай.
Самолет МС-21 и новый истребитель Су-57 - главные премьеры отечественных производителей на авиасалоне в Жуковском. DW попросила экспертов оценить российские новинки.
Парк российских самолетов SSJ100 распродает мексиканская авиакомпания Interjet. Перевозчик объясняет свои действия финансовыми трудностями.
Спрос на первый пассажирский самолет, который был разработан в России со времен Советского Союза, по-прежнему высок и производственные планы остаются неизменными, заявил глава Минпромторга РФ.
По данным Межгосударственного авиационного комитета, 5 мая после удара молнии у лайнера Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот. При посадке сломались стойки шасси, произошел пожар.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что не видит причин прекращать производство SSJ-100. "Претензий к самолету как к техническому средству нет", - отметил он в кулуарах ПМЭФ-2019.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обеспокоена катастрофой SSJ-100 в Шереметьево и призывает Минтранс России провести проверку самолетов этого семейства.
Катастрофа 5 мая в Шереметьево вызвала у многих пассажиров страх перед самолетом SSJ100. Паниковать не стоит, заверяют эксперты. Но будущее авиалайнера сейчас туманнее, чем прежде.
В лайнере SSJ 100, вылетавшем в Москву, вышла из строя гидросистема. Пассажиры отказались лететь на нем и пересели на Airbus A320.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact