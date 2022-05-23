Казахстан - Россия: безопасно ли авиасообщение в условиях санкций?

Из-за российского вторжения в Украину начавший было восстанавливаться после пандемии коронавируса рынок пассажирских авиаперевозок между Россией и Казахстаном претерпел существенные изменения. В связи с введенными против Москвы санкциями со стороны стран Запада в первых числах марта прекратил обслуживать рейсы в казахстанские города "Аэрофлот". Вслед за ним, сославшись на запрет страховых компаний, отказался летать в Россию и национальный авиаперевозчик Казахстана - авиакомпания Air Astana.

У Air Astana нет в планах возвращения в Россию

На данный момент ни "Аэрофлот", ни Air Astana не возобновили полеты между городами России и Казахстана. Более того, в беседе с DW президент Национального авиаперевозчика Казахстана Питер Фостер заметил, что у Air Astana нет в планах восстановления рейсов как в РФ, так и в Украину.

Air Astana не планирует возобновлять рейсы как в Россию, так и в Украину

"Оба этих направления составляли примерно 11 процентов от общей маршрутной сети нашей компании, это довольно незначительная цифра. Количество рейсов так и не вернулось (до войны. - Ред.) к доковидному значению. После пандемии мы восстановили рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Киев, но так и не вернулись в Екатеринбург, Казань, Самару и Оренбург", - пояснил Фостер. И подчеркнул, что в условиях западных санкций против РФ трудно обеспечить безопасность полетов в эту страну, чему Air Astana придает первостепенное значение.

Нишу Air Astana на российском направлении практически сразу же заняла крупнейшая в Казахстане частная авиакомпания SCAT. Авиаперевозчик из Чимкента при полетах в Москву перенаправил свои рейсы из Внуково в Домодедово и объявил о предстоящем появлении новых маршрутов в другие города России.

В SCAT заверяют в безопасности ее авиаперелетов

В смене одной казахстанской авиакомпании на другую есть ряд деталей, внимание DW на которые обратил часто летающий в Россию предприниматель из Нур-Султана Максим Чернов. "Это все же неравноценная замена. SCAT - бюджетная авиакомпания. У нее нет бизнес-класса, да и уровень обслуживания, на мой взгляд, намного ниже, чем у Air Astana, которая получше "Аэрофлота" будет. К тому же парк самолетов у SCAT несколько "подуставший". На днях летал в Москву на их 737-м "Боинге" и обратил внимание, что ему уже четверть века", - рассказал DW Чернов, заметив, что в новеньких авиалайнерах Air Astana чувствует себя в большей безопасности.

На российском направлении сейчас работает SCAT - крупнейшая частная авиакомпания Казахстана

Действительно, по данными берлинского портала Planespotters, средний возраст флота авиакомпании SCAT составляет 21 год и 6 месяцев, а Air Astana - 3 года и 7 месяцев. Между тем в самой SCAT заверяют в безопасности ее авиаперелетов. "С 2015 года наша авиакомпания успешно проходит процедуру аудиторской проверки IOSA", - отметила в беседе с DW руководитель пресс-службы компании Виктория Старожилова.

Помимо SCAT полеты в Россию (в Екатеринбург, Омск и Новосибирск) возобновила управляемая казахстанским Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" небольшая авиакомпания Qazaq Air, имеющая в своем парке всего пять турбовинтовых самолетов DHC-8-400 канадского производства. Тогда как обслуживавший рейсы в Москву, Омск и Екатеринбург казахстанский лоукостер Fly Arystan последовал примеру своей материнской компании Air Astana и прекратил полеты в РФ.

Неслучайное решение

Российская Федерация пошла иным путем. "Аэрофлот" передал свои казахстанские маршруты своей дочерней авиакомпании "Россия". А вместо "Сибири" и "Уральских авиалиний" в Казахстан стали летать авиакомпании Azimuth и Red Wings. Причина в том, что именно у этих трех авиаперевозчиков, летающих сейчас в Казахстан, есть парк воздушных судов Sukhoi Superjet 100. Принадлежащие любым российским компаниям самолеты Airbus и Boeing, техническое сопровождение которых в РФ было заморожено их производителями из-за вторжения России в Украину, в Казахстане теперь - в отличие от Узбекистана и Кыргызстана - принимать отказались.

Чиновник казахстанского министерства индустрии инфраструктурного развития на условиях анонимности сообщил DW, что это решение не было спонтанным. По его словам, отказ основан на горьком опыте, связанном с включением казахстанских авиакомпаний в черный список ЕС с 2009 по 2016 годы из-за несоблюдения правил международных авиаперевозок.

В салоне самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Azimuth

"После того, как мы попали в черный список, мы стали углубленно изучать все международные правила и законодательство, соблюдать их. Гражданскую авиацию мы привели в порядок, у нас появилась Авиационная администрация, работающая по международным стандартам. Руководят ею независимые специалисты из ЕС и США. Если в Казахстан из России прилетят воздушные суда, которые в рамках санкций не были возвращены законным владельцам, они будут арестованы", - рассказал DW чиновник министерства, отвечающего за развитие гражданской авиации в стране.

При этом он не исключил, что при определенных обстоятельствах в Казахстане могут задержать и самолеты SSJ-100. "Произойти это может, если какая-либо из выполняющих рейсы в Казахстан российских авиакомпаний полностью попадет под международные санкции. В этом случае не будет иметь значения, являются ли эти самолеты собственностью авиакомпании или находятся в лизинге", - добавил собеседник DW.

Иногда и через Ташкент

Вместе с тем, даже не зная всех нюансов отношений между авиационными властями Казахстана и России, рядовые казахстанцы при полете в российские города, судя по всему, чаще отдают предпочтение отечественным авиакомпаниям.

По информации менеджеров казахстанских сервисов Aviata и Chocotravel, когда речь идет о маршрутах, например, Алматы - Москва или Нур-Султан - Москва, в первую очередь у них приобретают билеты на рейсы авикомпании SCAT, а уж затем - от российских перевозчиков. Набирают популярность у жителей южных областей Казахстан и полеты через Ташкент "Узбекскими авиалиниями", откуда в Москву летает Boeing-787 Dreamliner.

По наблюдениям алматинского эксперта в сфере авиации Николая Устинова, цены на билеты у российских авиакомпаний чаще всего выше, чем у SCAT, а самолеты - SSJ-100 - более новые и комфортные. "Есть только один нюанс, у SSJ-100 много импортных комплектующих. И что будет, когда их запасы на складах в России закончатся, никто не знает. В целом же, чем больше самолет, тем он лучше приспособлен для дальних перелетов", - уточнил Николай Устинов.

Для сравнения - летающий из Алматы в московский аэропорт Домодедово Boeing 737-800 авиакомпании SCAT имеет 189 посадочных мест. Вместимость "Сухого" авиакомпании Red Wings, на котором выполняются рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в города Казахстана, - 100 мест. В свою очередь, летающий из Ташкента в Москву Boeing 787 Dreamliner "Узбекских авиалиний" позволяет перевозить 246 пассажиров.

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