Церемониальный импичмент: президент Грузии остается у власти

Импичмент Саломе Зурабишвили провалился в грузинском парламенте. Правящая партия обвиняла президента в превышении полномочий из-за ее визитов в европейские столицы.

Правящая партия "Грузинская Мечта" грозилась лишить президентского кресла Саломе Зурабишвили, обвиняя ее в нарушении конституции. Поводом стали зарубежные поездки, в ходе которых глава государства пыталась убедить европейских лидеров дать Грузии статус кандидата в ЕС. Однако 18 октября на заседании в парламенте "Грузинская Мечта" не смогла набрать достаточно голосов для отстранения Зурабишвили от должности. Всего 86 из 150 депутатов проголосовали за смещение президента, тем самым не набрав нужных для импичмента 100 голосов.

Свое выступление в парламенте Саломе Зурабишвили начала с риторического вопроса: "Интересно, как вы будете смотреть в глаза своим детям и внукам, как вы объясните им, что променяли их европейское будущее на свое личное благополучие". По словам президента, обсуждение ее импичмента войдет в историю "не как победа верховенства закона, а как закрепление однопартийной власти над судебной системой".

С начала процедуры импичмента "Грузинская Мечта" признавала, что шансы набрать достаточно голосов не высоки. Однако в партии считали необходимым установить нарушения президента, а также зафиксировать, что правящая партия не считает Зурабишвили достойной президентского кресла, обвинив ее в тайном сотрудничестве с оппозицией.

"С сегодняшнего дня, в течение следующего года, Саломе Зурабишвили будет лишь формально президентом Грузии, она будет президентом не Грузии, а "Национального движения" (главная оппозиционной партия в парламенте. - Ред.) ", - заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Конституционный тупик

После обращения депутатов "Грузинской Мечты" в конституционный суд подготовка процедуры импичмента заняла считанные недели. Кобахидзе утверждал, что правительство не давало разрешение на визиты президента в Брюссель, Берлин и Париж.

В Батуми, где проходило заседание конституционного суда, Зурабишвили лично так и не явилась. Адвокаты, которые представляли президента в суде, апеллировали к двум статьям в конституции о представительстве президента страны на международной арене, а также об обязанности всех государственных институтов делать все возможное для интеграции страны в ЕС и НАТО. Защита также утверждала, что встречи были неофициальными и спонсировались из личного бюджета Зурабишвили.

Однако конституционным судьям аргументация показалась неубедительной. В своем финальном постановлении шесть из девяти судей заключили, что президент нарушила 52-ю статью конституции, осуществляя полномочия в сфере международных отношений без одобрения правительства.

Согласно экспертам, две нормы конституции вошли в противоречие друг с другом и получилась коллизия между двумя нормами.

Судебная система традиционно считается одним из слабых мест грузинского государства. Так называемый "судебный клан" считается одной из опор "Грузинской Мечты". Ранее в апреле четверо судей попали под санкции Госдепа США, что стало беспрецедентным шагом со стороны Вашингтона, который считается одним из главных союзников Тбилиси.

В чем суть противостояния между правительством и президентом?

Зурабишвили, парижанка и в бывшем дипломат во французском МИДе, была избрана президентом Грузии в 2018 году. Несмотря на то, что Зурабишвили формально выступала в качестве независимого кандидата, многие эксперты сходятся во мнение, что поддержка со стороны правящей партии сыграла решающую роль.

"Сама она не смогла бы стать президентом. Зурабишвили - заслуга "Мечты" и лично Иванишвили. Она это понимает, первые годы проявляла лояльность, пока не началась война в Украине", - говорит Гия Хуцишвили, бывший советник Бидзины Иванишвили, основателя "Грузинской Мечты".

Несмотря на то, что грузинские власти осудили российское вторжение в Украину, Зурабишвили и критики властей обвиняют правящую партию в излишне сдержанной позиции и сближении с Москвой.

"Правящая партия ведет себя сверх осторожно с Кремлем. Они запуганы Россией, ждут, что шторм пройдет мимо них. А Зурабишвили считает, что у Грузии сейчас открылось окно возможности, бездействовать и выжидать уже не стоит", - полагает Георгий Мчедлишвили, профессор Университета Европы (Тбилиси).

По мнению Хуцишвили, грузинский президент, которая считается одним из главных лоббистов евроатлантических интересов в Грузии, оказалась перед дилеммой: "продолжать отдавать дань политическим и человеческим обязательствам перед "Мечтой" или следовать долгосрочным целям своей страны (статус кандидата в ЕС. - Ред.). Она этот вопрос решила в пользу страны".

Какие последствия могут быть у несостоявшегося импичмента?

Ожидается, что Еврокомиссия может дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС уже этой осенью.

Согласно экспертам, неудавшийся импичмент способен оказать пагубное влияние на евроинтеграцию страны, однако, допускают, что "геополитические соображения" могут перевесить внутриполитические разногласия в стране.

"Несмотря на этот антиевропейский импичмент, Грузию нельзя бросать, нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе", - обратилась Зурабишвили с трибуны парламента к европейским лидерам.

В контексте внутренней политики, как считает Хуцишвили, неудавшийся импичмент президента может ослабить электоральную базу правящей партии и добавит сторонников лагерю Зурабишвили.

"Зурабишвили остается в выигрыше. Для внушительной части общества она - потерпевшая от насилия власти. У нее создается сильная платформа для дальнейшей политической борьбы. Она победила власть", - заключает Хуцишвили.

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