Брюссель: Закон против ЛГБТ ухудшит отношения с Тбилиси

После принятия в Грузии закона против ЛГБТ Брюссель призывает Тбилиси вернуться на путь евроинтеграции. Процесс ее вступления в ЕС был де-факто остановлен после принятия закона об "иноагентах".

Европейский Союз сожалеет о принятии в Грузии в среду, 4 сентября, законодательного пакета о "семейных ценностях" и "защите несовершеннолетних", сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС, сделанном в тот же день. В Брюсселе считают принятие этого пакета, поспешным и не согласованным с представителями общественности.

"Евросоюз сожалеет, что законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам", - заявил официальный представитель ЕС.

По оценке Брюсселя, этот пакет подрывает основные права грузинского народа, чреват дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения. При этом в Евросоюзе подчеркивают, что в основе процесса вступления в сообщество, к которому формально стремится Грузия, будучи страной-кандидатом, лежит обеспечение и соблюдение прав человека.

В связи с этим ЕС призвал грузинские власти вновь встать на путь евроинтеграции и полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Наряду с законом об "иноагентах" он "создает дополнительную нагрузку" на отношения Брюсселя и Тбилиси, подчеркнула внешнеполитическая служба ЕС.

После принятия закона об "иноагентах" процесс вступления Грузии в ЕС был де-факто остановлен.

Законопроекты против ЛГБТ утверждены во втором чтении

4 сентября парламент Грузии принял закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" во втором чтении. "За" проголосовал 81 депутат. Большинство представителей парламентской оппозиции на заседании не присутствовали в связи с бойкотом работы парламента.

В начале июня правящая партия "Грузинская мечта" внесла в высший законодательный орган страны законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам.

Запрет однополых союзов и операций по смене пола

Среди прочего документы запрещают однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Следить за исполнением этих положений будет специальная комиссия. Нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.

Посвященный семье праздник хотят отмечать в День борьбы с гомофобией

Кроме того, в Грузии намерены создать новый государственный праздник - "День святости семьи", который будет отмечаться 17 мая. Между тем в этот день отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOBIT).

В последние годы различные акции в защиту прав ЛГБТ в Грузии сопровождались протестами гомофобов и насилием.

1 августа в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", вызвавший массовые протесты в стране. Он считается калькой с российского закона об "иноагентах" и обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.