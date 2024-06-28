Брюссель: Процесс приема Грузии в ЕС де-факто приостановлен

Лидеры стран Европейского Союза заявили, что процесс вступления Грузии в ЕС из-за принятого в стране закона об "иностранных агентах" де-факто приостановлен. Этот закон является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе в четверг, 27 июня.

В документе содержится призыв к грузинским властям "развернуть текущий курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесса вступления".

Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз в декабре 2023 года. Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о возможной отмене этого статуса.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Закон "О прозрачности иностранного влияния", который грузинская оппозиция называет калькой с российского закона об "иноагентах", вступил в силу в начале июня. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, несмотря на масштабные протесты граждан и оппозиции, а также вето президента Саломе Зурабишвили, которое было преодолено депутатами от "Грузинской мечты".

После вступления закона в силу министерство юстиции Грузии должно в течение 60 дней разработать все нормативные акты и создать электронный портал, где неправительственные организации, получающие более 20 процентов финансирования из иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и декларировать финансы за 2023 год.