Россия или ЕС? Грузия перед выборами - на перепутье

Грузии грозит диктатура: через десять дней, 26 октября, в стране должны пройти парламентские выборы, которые способны положить конец ее стремлениям стать членом Европейского Союза. Уже сегодня переговоры между Тбилиси и Брюсселем фактически заморожены, несмотря на то, что формально Грузия с конца прошлого года является кандидатом на вступление в ЕС.

Брюссель приостановил процесс сближения, после того как в мае 2024 года власти Грузии, несмотря на массовые протесты, приняли закон об "иностранных агентах" (официально - "О прозрачности иностранного влияния"), который обязывает организации, получающие не менее 20 процентов средств из-за рубежа, регистрироваться в органах власти. Оппозиция в Грузии называет его - отчасти из возмущения, отчасти с насмешкой - "российским законом", так как он во многом повторяет аналогичное дискриминационное законодательство в России.

"Грузинская мечта" оправдывает худшие опасения критиков

В разгар предвыборной кампании правящая партия "Грузинская мечта" стала выступать с еще более резкими, чем раньше, заявлениями, обещая своим политическим оппонентам "Нюрнбергский процесс". Конкретно речь идет о запрете основных оппозиционных партий - не только "Единого национального движения" бывшего президента страны Михаила Саакашвили, но и "всех ее сателлитов", а также о лишении мандатов депутатов от этих партий, уточнил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Нельзя, чтобы представители преступной партии пользовались статусом членов парламента Грузии", - заявил Кобахидзе в конце августа.

Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и русской редакции Deutsche Welle Фото: DW

Кроме того, он и другие партийные функционеры "Грузинской мечты" уже несколько недель намекают на некую "партию глобальной войны" внутри Грузии, которая якобы хочет втянуть Грузию в конфликт с Россией. Наблюдатели расценивают это как подготовку к разрыву с Западом и окончательный отказ от перспективы вступления в ЕС и НАТО.

Оппозиция в Грузии объединяется

Грузинская оппозиция - это пять партийных объединений, которые в той или иной степени представляют либеральные, консервативные или социал-демократические взгляды. Несмотря на все идеологические различия и внутренние противоречия, объединяет их проевропейский курс и четкая позиция против политики российского руководства во главе с Владимиром Путиным. В недавнем совместном заявлении оппозиционные партии обязались в этой предвыборной кампании отложить в сторону свои разногласия и совместно выступить против автократического, антиевропейского курса "Грузинской мечты". Объединение политических сил имеет смысл, так как выборы пройдут по партийным спискам и пропорциональной системе с проходным барьером в пять процентов.

Почему Грузия сменила вектор своего развития?

Ответственность за смену внешнеполитического курса Грузии лежит на миллиардере Бидзине Иванишвили, который сколотил свое состояние в России. В 2012 году он основал "Грузинскую мечту" и сам был премьер-министром Грузии чуть больше года, прежде чем в конце 2013 года отошел на задний план, оставаясь серым кардиналом. Теперь Иванишвили вновь лично ведет предвыборную кампанию своей партии и на митингах в поддержку "Грузинской мечты" проповедует антизападный курс: "Насильственные попытки навязать псевдолиберальные ценности извне вскоре окончательно прекратятся", - заявил он недавно.

Миллиардер и политик Бидзина Иванишвили Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

Для иностранных журналистов он недоступен, как и его партийные соратники, следующие его примеру. Руководитель крупного госпредприятия в Грузии, поддерживающий "Грузинскую мечту", заверил DW, на условиях анонимности, что антиевропейские заявления партии в предвыборной кампании - это "чистой воды риторика", а Грузия, мол, продолжит идти проевропейским курсом. Партия, по словам анонимного собеседника, лишь стремится к тому, чтобы сбалансировать отношения с Россией, но не более того. На предвыборных плакатах "Грузинской мечты", действительно, изображен флаг ЕС, а кампания по выборам в парламент проходит под лозунгом: "С миром, достоинством и процветанием - в Европу".

Симулирует ли правящая партия стремление сблизиться с ЕС?

Заигрывание с Европой - это и есть самая настоящая уловка, считает Шота Утиашвили из грузинского Фонда стратегических исследований имени Александра Рондели. "Надо сбить с толку оппозиционно настроенных избирателей. Если обе стороны за ЕС, то зачем тогда голосовать за оппозицию?", - объясняет Утиашвили. Правящая партия, по его убеждению, добивается того, чтобы парламентское голосование не выглядело как выбор между ЕС и Россией, а скорее, как выбор между войной и миром.

Могущественный северный сосед, Россия, доминировал на Кавказе на протяжении веков: при царях и позже, в советские годы. В 2008 году Москва провела пятидневную войну против Грузии, и с тех пор превратила международно признанные грузинские территории - Абхазию и Южную Осетию - в российские военные базы, которые признает с тех пор в качестве независимых государств. Потеря этих территорий является травмой для большинства грузин: в 2020 году в ходе репрезентативного опроса фонда Carnegie Europe 78 процентов респондентов заявили, что возвращение этих регионов важнее, чем вступление Грузии в ЕС и НАТО. Только 13 процентов считали иначе, отдавая приоритет евроатлантической интеграции перед восстановлением территориальной целостности.

Станет ли Тбилиси "вторым Минском"?

Если спросить в Тбилиси сегодня о том, что может стать наихудшим исходом выборов, можно получить разные ответы: западные дипломаты и наблюдатели считают, что если правящая "Грузинская мечта" получит две трети голосов, это откроет ей путь к легальному установлению диктатуры. В гражданском обществе все чаще говорят о "втором Минске", описывая страхи, что правительство после выборов может начать политические репрессии, как правитель в Минске Александр Лукашенко.

Полиция стала все жестче разгонять протесты на улицах Тбилиси. Наблюдатели опасаются роста насилия после парламентских выборов Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

Страх перед ростом насилия, особенно в случае спорного исхода выборов, кажется многим вполне реальным. "Наихудший сценарий - это если "Грузинская мечта" сфальсифицирует результаты выборов, что вызовет протесты среди молодежи, особенно студентов, которые не позволят себя запугать. Это может привести к беспорядкам", - анализирует Нодар Хархиладзе, основатель аналитического центра Georgian Analytical Center. Худший сценарий уже предсказан самим Бидзиной Иванишвили, говорит Джордж Мелашвили из института Europe Georgia. Это "полное уничтожение оппозиции, укрепление авторитарной власти в однопартийном государстве", поясняет Мелашвили. Он тоже опасается, что после выборов напряженность на улицах может перерасти в насилие.

В конце августа Сергей Нарышкин, доверенное лицо Путина и глава Службы внешней разведки (СВР), косвенно пригрозил вмешательством России, если пророссийская "Грузинская мечта" не выиграет выборы. Комментируя публикацию СВР о "враждебной деятельности не только западных спецслужб, но и государственных органов, таких как Госдеп США" в Грузии, Нарышкин заявил, что его ведомство хочет таким образом "внести свой вклад в предотвращение попыток проведения "цветной революции" в Грузии".

Однако в Тбилиси эти угрозы мало кто воспринимает всерьез - по общему мнению, это лишь дым без огня. "Российские военные базы в Абхазии и Южной Осетии пусты, как и казармы на (российском) Северном Кавказе", - объясняет Шота Утиашвили из Фонда Рондели. Россия в данный момент не имеет военной мощи для вмешательства в Грузию из-за войны в Украине и боевых действий в Курской области, уверен Утиашвили. В предвыборные дни в Тбилиси это мнение кажется единственным позитивным моментом из всего того, что может ожидать страну в ближайшие недели. 26 октября изменит Грузию.

Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и русской редакции Deutsche Welle