Как Беларусь торгует с непризнанными республиками

Лукашенко формально не признал Крым, Приднестровье и Абхазию, но это не мешает ему получать от них выгоду. С кем из непризнанных республик сотрудничает РБ - выясняла DW.

Россия взяла под контроль Мариуполь в мае 2022 года, а уже летом в местные супермаркеты стали завозить белорусские продукты. С полок крымских магазинов они и не исчезали. В Приднестровье ездят белорусские троллейбусы, а в Абхазии белорусские строители проектируют туристический объект у моря. Формально Лукашенко не признал новый статус этих территорий, но это не мешает режиму зарабатывать и избегать санкций.

Как белорусские товары попадают в Украину после войны

В Запорожской области Украины, которая частично находится под оккупацией России, собираются наладить производство белорусских тракторов МАЗ. Также в регионе планируют открыть филиал Оршанского мясоконсервного комбината.

И хотя формально Беларусь не признала за Россией захваченные территории, в том числе Крым, фактически торговля с этими регионами продолжается. "Крым де-факто - российский, - заявил Александр Лукашенко еще в 2021 году. - После референдума он и де-юре стал российским". В июле 2022-го он уточнил, что также де-факто признал ЛНР и ДНР.

Отдельной статистики по торговле с оккупированными украинскими территориями нет, цифры размываются в данных по экспорту в Россию. Как пояснил в комментарии DW сотрудник гродненской мебельной фабрики, которая поставляет продукцию в Крым, формально товар отгружается в российские города. "Дальше уже идет распределение в тот же Крым, - уточняет он. - С учетом сложной логистики, увеличения посредников, продукция дорожает, но многие белорусские предприятия продолжают так работать. В Крыму есть даже отдельные магазины с белорусскими товарами. Это уже инициатива местных, так они привлекают внимание покупателей, потому что "белорусское" ассоциируется с высоким качеством".

Так, по словам собеседника, предприятие может заключать индивидуальные договоры с российскими партнерами. Или работать через торгово-промышленную палату, которая помогает наладить контакты, организует участие в форумах и выставках, когда партнерские соглашения могут заключать уже между городами.

В 2022-м Донецк подписал соглашение о сотрудничестве с "Могилевлифтмашем" и "Амкодором", власти самопровозглашенной республики договорились о поставках лифтов, дорожной и сельхозтехники на 23 млн евро. Летом того же года белорусскую продукцию начали поставлять в разрушенный россиянами Мариуполь, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Судя по сервисам доставки, в Мариуполе, как и в Крыму, можно найти товары предприятий "Санта-Бремор", "Беллакт", "Рогачевский молочно-консервный комбинат", "Бабушкина крынка", "Минский молочный завод №1", "Савушкин продукт", "Туровский молочный комбинат", "Кобринский маслосырзавод", "Спартак", "Коммунарка", "Квинфуд" и других. Поставки идут через российские компании, в частности, зарегистрированные в Ростове-на-Дону.

Удар в спину Армении

Сразу после окончания войны в Нагорном Карабахе Александр Лукашенко посетил Азербайджан, где договорился, что Беларусь построит в одном из разрушенных районов агрогородок для 420 семей. "Настало время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей", - сказал политик.

Визит вызвал недовольство в Армении. По словам директора Института Кавказа в Ереване Александра Искандаряна, конфликт с Беларусью назревал со Второй Карабахской войны - с 2018 по 2022 Минск поставлял Баку вооружение. "Заявление Лукашенко о поддержке Азербайджана стали уже последней каплей, ведь формально Беларусь и Армения являются союзниками сразу в трех объединениях - СНГ, ОДКБ и ЕАЭС", - пояснил эксперт.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что пока в Беларуси президентом остается Лукашенко, он не намерен посещать эту страну, как и другие официальные представители Армении. В Ереване по-прежнему обсуждают возможный выход из ОДКБ. В первом полугодии 2024-го экспорт Беларуси в Армению сократился на 35%.

Молдова и Грузия возмущены, но санкции не вводят

На официальном уровне Беларусь не признает так называемую Приднестровскую Молдавскую республику, но сотрудничает в торговой сфере - поставляет продукты, транспорт. Сделки проходят через Белорусскую торгово-промышленную палату, которая регулярно заключает соглашения с аналогичной организацией в Приднестровье. В 2012 году товарооборот превысил 100 млн долларов, через десять лет сократился до 30 млн.

Молдова не вводит в ответ экономические санкции. Недавно министр иностранных дел Михай Попшой признал, что у республики "есть солидные товарные позиции, особенно в сельском хозяйстве, которые Молдова экспортирует на белорусский рынок". Беларусь - крупнейший импортер молдавского вина. "Мы не стремимся навредить нашим отношениям", - добавил чиновник. При этом в целом объем импорта в Молдову из Беларуси за год сократился почти на 25%.

Похожая ситуация с Абхазией, на официальном уровне Минск не признал республику. При этом власти Абхазии называют Беларусь одним из крупнейших международных партнеров. Последние данные представлены за 2021 год, когда белорусский импорт составил почти 4 млн евро, годом ранее - 3 млн. Основные позиции - химия, продукты, сельхозтехника.

В 2022 году самопровозглашенную республику посетил Александр Лукашенко, через полгода ответный визит нанес самопровозглашенной республики Аслан Бжания. Стороны договорились о строительстве туристического объекта в Абхазии. Лукашенко пообещал снять таможенные пошлины при ввозе товаров из Абхазии. "Для нас это означает экономическое признание", - заявил глава МИД Инал Ардзинба.

В Тбилиси действия Лукашенко назвали грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности государства. Однако экономических санкций не последовало. Наоборот, в 2023 году Грузия на 30 млн евро увеличила импорт из Беларуси - до 100 млн.