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Ереван отозвал посла из Минска после слов Лукашенко о войне

Роман Сулима
13 июня 2024 г.

Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций, сообщает Telegram-канал армянского МИД. Ранее Лукашенко назвал войну Азербайджана за Нагорный Карабах "освободительной".

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Никол Пашинян
Никол Пашинян отозвал посла из БеларусиФото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/AP/dpa/picture alliance

"Посол Республики Армения в Беларуси (Размик Хумарян - Ред.) вызван в Ереван для консультаций", - сообщила в четверг, 13 июня, в Telegram-канале армянского МИД пресс-секретарь министерства Ани Бадалян. По данным армянских СМИ, накануне премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой официальный представитель Армянской республики не поедут в Беларусь, пока ее руководителем будет Александр Лукашенко.

Причиной своего решения Пашинян назвал недавнее высказывание Лукашенко о военном конфликте между Ереваном и Баку, в результате которого Азербайджан взял под свой контроль весь Нагорный Карабах. В ходе визита в Баку в середине мая Лукашенко назвал войну за регион "освободительной" и рассказал об обсуждении исхода перед ее началом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу", - заявил тогда белорусский правитель.

Премьер-министр Армении также уточнил, что именно позиция Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе повлияла на решение Еревана о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В марте Армения фактически приостановила свое членство в этой организации, а в начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ.

Заявления происходят на фоне массовых протестов в Армении

Накануне в Ереване полиция разогнала акцию протеста у парламента Армении. На митинге были задержаны около 100 человек, пишут местные СМИ со ссылкой на данные МИД страны. Еще 100 гражданских и полицейских, по данным местного Минздрава, обратились за медицинской помощью.

В парламенте Армении во время акции выступал Никол Пашинян. Один из лидеров протеста, глава движения "Тавуш во имя Родины", руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал протестующих перекрыть вход в парламент, чтобы премьер не смог оттуда выйти.

Массовые протесты в Армении с требованием отставки Никола Пашиняна длятся уже больше месяца. Причиной недовольства их участников стала делимитация границы страны с Азербайджаном, в результате которой четыре села перешли под контроль Баку. Власти в Ереване заявляли, что делимитация позволит Армении снизить риски, связанные с безопасностью. Однако оппозиция сочла эти действия территориальной уступкой.

Из Нагорного Карабаха бежали более трех четвертей населения

19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что прекращают сопротивление. Руководство НКР 28 сентября заявило, что республика прекратит существование с 1 января 2024 года.

Всего из Нагорного Карабаха, по оценке Еревана, бежали более 100 тысяч армян, что составляет свыше трех четвертей населения непризнанной республики.

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