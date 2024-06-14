Ереван ждет извинений от Лукашенко. Что будет дальше?

После того, как Александр Лукашенко побывал в Азербайджане, между Беларусью и Арменией назревает дипломатический кризис. В Ереване недовольны тем, что Лукашенко, будучи союзником Армении, поддержал Баку в войне в Нагорном Карабахе и поставлял противнику вооружение. Пашинян заявил, что ни он сам, ни другие официальные представители Армении не приедут в Беларусь, пока там не сменится власть. Эксперты рассказали DW, к чему это может привести.

Как Лукашенко поддержал противника Армении

В мае Александр Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал "освободительной войной" операцию в Нагорном Карабахе и рассказал об обсуждении исхода конфликта перед его началом с азербайджанским лидером. "Я еще вспомнил наш разговор перед вашей освободительной войной. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Очень важно удержать эту победу", - заявил политик. Беларусь также планирует построить населенный пункт в одном из разрушенных районов Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян Фото: Mikhail Metzel/SNA/IMAGO Images

Позиция Лукашенко вызвала негодование в Армении, которая является партнером Беларуси сразу в трех объединениях: СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. 13 июня, отвечая на вопросы оппозиции в парламенте, Никол Пашинян заявил, что пока в Беларуси президентом остается Лукашенко, он не намерен посещать эту страну, как и другие официальные представители Армении: "Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Беларуси вопросы в формате ОДКБ?"

Выход из ОДКБ, по мнению Пашиняна, будет логичным шагом, но конкретных сроков лидер Армении не назвал. Также он уточнил, что его отношение к ОДКБ может измениться, если Беларусь выйдет из организации или если Лукашенко извинится за слова про веру в победу Азербайджана. Обе стороны отозвали своих послов - для консультаций.

Беларусь поставляла Азербайджану оружие

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян поясняет, что конфликт с Беларусью назревал с конца 2020 года, когда шла вторая карабахская война. Минск поставлял Баку вооружение.

"Заявление Лукашенко о поддержке Азербайджана стали уже последней каплей, ведь формально Беларусь и Армения являются союзниками, - говорит Александр Искандарян. - При этом проблему стоит рассматривать в связке с РФ, потому что Беларусь не рассматривают как самостоятельного игрока. А Россия не оправдала надежды Еревана. Пашинян неслучайно заявил, что две страны ОДКБ создали имитацию, что помогают Армении, а на деле участвовали в подготовке войны".

Александр Лукашенко Фото: Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa/picture-alliance

Что касается возможного выхода из ОДКБ, Искандарян отмечает, что эта тема постоянно обсуждается в армянском обществе: страна рассчитывала на защиту и помощь союзников, а когда этого не получила, возник логичный вопрос, зачем такое сотрудничество. "При этом Пашинян не обозначал никаких сроков. Это заявление было в рамках внутриполитических дебатов, где он отметил, что мы можем выйти из ОДКБ, когда сочтем это необходимым, - продолжает собеседник. - Разочарование в ОДКБ связано не только с отказом участвовать в войне в Карабахе, а прежде всего, в ситуации, когда возникла угроза непосредственно армянской территории. Но на запросы о помощи Ереван получал лишь отговорки. Это привело к тому, что Россия перестала быть провайдером безопасности для Армении. Это и раньше был всего лишь миф, и он рассеялся".

Армении не помогли поздравления для Лукашенко

Политический аналитик и координатор проекта "Наша Визия" Вадим Можейко отмечает, что конфликт Армении с Беларусью укладывается в более широкий контекст - взаимоотношений с Россией. Ереван поддерживал тесные связи с Москвой, прежде всего, в расчете на защиту в случае вооруженного конфликта. "Последняя война в Нагорном Карабахе показала, что надежды не оправдались, - говорит собеседник. - И сейчас армянские власти пытаются очень аккуратно уйти от российской зависимости. Резких движений здесь не будет, все помнят, что стало с Украиной, которая выбрала путь евроинтеграции. Никто из постсоветских стран не хочет повторить этот опыт. Но Армения постепенно увеличивает сотрудничество с западными странами, в том числе в сфере безопасности".

Именно поэтому Армения уже свела к минимуму свое присутствие в ОДКБ - делегация не принимает участие в заседаниях, прекратила финансирование. Параллельно власти осторожно налаживают отношения с российской и белорусской оппозицией. В октябре 2023-го Светлана Тихановская встречалась с Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества. А недавно Армения предоставила политическое убежище белорусу, которого в Минске хотели посадить за участие в протестах.

При этом Никол Пашинян, который сам был политзаключенным и пришел к власти в результате революции, одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в 2020 году. "Сотрудники офиса Пашиняна неформально извинялись перед белорусскими коллегами за это поздравление. Объясняли, что пока идет война, Армения зависит от России и не может рисковать ради демократической Беларуси, - говорит Можейко. - Однако время показало правдивость тезиса, что тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и то, и другое. Армении не помогли те поздравления Лукашенко".