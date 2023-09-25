Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Премьер-министр Грузии и руководитель непризнанной Абхазии сделали заявления о готовности к диалогу. Чем это вызвано и можно ли говорить о наметившемся сближении Тбилиси и Сухуми - у DW.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили вновь предложил Абхазии "политику примирения и восстановления доверия". Ранее он обещал многомиллиардные инвестиции этому грузинскому региону и возможность стать "вторым Монако" в обмен на возвращение в состав Грузии с сохранением статуса автономии. В ответ лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что, если руководство Грузии хочет обеспечить прочный мир, то Абхазия готова к диалогу по решению грузино-абхазского конфликта. Чем вызваны эти заявления и к чему могут привести - у DW.

"Давайте поговорим"

Директор тбилисского Института изучения национализма и конфликтов Паата Закареишвили оценивает призыв Гарибашвили к "братьям-абхазам" как проявление демагогии. И обращает внимание на то, что Грузия не воспринимает Абхазию как полноценную сторону конфликта.

Паата Закареишвили Фото: privat

"Диалог предлагает только абхазская сторона, а Тбилиси ее игнорирует. Не пытается предложить существенно новые варианты разрешения конфликта, а ждет, чем закончится война в Украине. Если Россия под давлением Запада будет вынуждена вывести войска из Абхазии (например, в обмен на смягчение экономических санкций), тогда и в Грузии начнется какое-то реальное движение", - поясняет Закареишвили.

При этом он допускает возможность такого сценария: Россия выводит войска, после чего по инициативе Грузии в решение конфликта вовлекается мониторинговая миссия Евросоюза на Южном Кавказе: "Это убедит абхазов, что Грузия не планирует взять реванш, воспользовавшись их беззащитностью, а предлагает новую реальность в контексте Евросоюза. И для самой Грузии это был бы хороший шаг в сторону ЕС, если она все же хочет в него вступить".

Что мешает диалогу?

По мнению абхазского политолога Астамура Тании, основным препятствием на пути урегулирования конфликта является то, что Тбилиси отказывается воспринимать Сухум/и как сторону конфликта и вести переговоры именно с ним, а не, например, с Россией или другими внешними игроками: "Грузии не хотят считаться с тем, что народ Абхазии является нацией со своими интересами, с которыми необходимо считаться для достижения прогресс".

Астамур Тания Фото: privat

Политолог напоминает, что до 2008 года существовал международный формат, в котором Абхазия и Грузия выступали в качестве сторон в конфликте, и достаточно успешно решались вопросы безопасности, экономики, гуманитарного сотрудничества. "К сожалению, сейчас такого формата не существует. Можно было бы подумать о преобразовании женевских дискуссий в полноценный переговорный формат", - отмечает политолог.

Одним из вопросов, который может быть решен таким образом, Тания считает присоединение Абхазии к Южнокавказскому транспортному коридору: "Давайте начнем хотя бы с тех моментов, по которым мы сейчас можем достичь соглашения, не замахиваясь сразу на окончательное урегулирование конфликта".

Недовольство Россией

Дискуссия о возможном сближении Тбилиси и Сухими проходит, отмечают наблюдатели, на фоне недовольства части абхазского общества действиями Москвы. Его росту, добавляют они, способствовало заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что "в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России популярна и вполне может быть реализована". Ряд политиков и общественных деятели после этого заверили, что присоединяться к РФ Абхазия не собирается. Так, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба указал, что в Абхазии "нет политических сил, которые заявляли бы о желании вхождения в состав России".

Дмитрий Медведев Фото: Yekaterina Shtukina/Sputnik Government/AP/dpa/picture alliance

Некоторые местные эксперты склонны винить правительство Абхазии в том, что у Медведева, как они считают, сформировалось превратное представление. По выражению главного редактора газеты "Чегемская правда" Инала Хашига, абхазские власти "ведут себя как губернское начальство какого-нибудь дотационного региона России".

Россия - первая из пяти стран-членов ООН, которая в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме нее это сделали Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. Около 60% населения Абхазии имеют также и паспорт гражданина РФ, что позволяет получать более высокие российские пенсии и передвигаться по миру (это невозможно с паспортом непризнанной республики). Однако, уточняют аналитики, если Южная Осетия действительно хочет воссоединиться с Северной Осетией и войти в составе РФ, то для Абхазии полный суверенитет является принципиальным моментом, пусть даже Москва - главный союзник и гарант безопасности Сухуми.

"Апартаментный вопрос"

Астамур Тания в этой связи указывает, что договорную базу, на которой строится сотрудничество между Абхазией и РФ в различных сферах, никто в республике под сомнение не ставит, так как она соответствуют взаимным интересам. Много вопросов, по его словам, вызывают экономические проекты, инициируемые руководством Абхазии.

Самый спорный из них - законопроект об апартаментах, позволяющий россиянам строить, продавать и покупать апарт-отели на территории республики. Многие в Абхазии считают, что это законопроект является попыткой обойти существующий в в непризнанной республике запрет на продажу жилой недвижимости иностранцам. Критики документа уверены, что его принятие чревато одними неприятностями. Они опасаются, что в Абхазию, население которой составляет около 250 тысяч человек, приедут десятки тысяч россиян, в результате чего нарушится демографический баланс, местные отели и гостевые дома будут пустовать и в целом российский бизнес все под себя подомнет.

"Вместо того, чтобы привлекать российские инвестиции, например, в транспортную инфраструктуру, направлять на ее реальное развитие, наше правительство придумывает какие-то странные коммерческие проекты, руководствуясь интересами, далекими от государственных", - посетовал Тания.

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