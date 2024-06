Politico узнало о поставках Беларусью оружия Азербайджану

"Беларусь поставляла продвинутые вооружения заклятому врагу Армении (Азербайджану.- Ред.), несмотря на то что обе страны считались союзницами в рамках возглавляемого Россией международного оборонного пакта (Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ. - Ред.)", - пишет в четверг, 13 июня, онлайн-издание Politico со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, именно это обстоятельство повлияло на решение Еревана, возможно, покинуть ОДКБ. Этот шаг ослабит влияние президента РФ Владимира Путина на постсоветском пространстве, считает Politico.

Журналисты утверждают, что ознакомились с более чем дюжиной писем, дипломатических нот, товарных накладных и экспортных паспортов. Именно эти документы подтверждают поставки вооружений из Беларуси в Азербайджан в период с 2018 по 2022 год. Кроме прочего, Баку предлагались услуги по модернизации устаревшей артиллерийской техники и поставке нового оборудования для систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

"Нелепо думать, что эти поставки могли происходить без ведома Москвы и что Россия не смогла бы их остановить, если бы захотела", - приводит издание в этой связи слова Иваны Страднер - исследовательницы из Фонда защиты демократий (The Foundation for Defense of Democracies).

Тайные документы о поставках вооружений

"Среди документов - письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений в адрес собственных военно-промышленных фирм, касающиеся заказа новейшего оборудования для определения цели в артиллерийских системах, а также переписка между двумя государствами о закупке для азербайджанских вооруженных сил мобильных боевых станций "Гроза-С", предназначенных для борьбы с беспилотниками", - уточняется в публикации.

Решение союзной России Беларуси поставлять Азербайджану продвинутую военную технику, обеспечивая Баку преимущество в череде военных конфликтов с Арменией, было расценено Ереваном как "жестокое предательство", указывает Politico.

Армения в марте фактически приостановила свое членство в ОДКБ, а в начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование этой организации.

Возмущение Армении позицией Лукашенко по Нагорному Карабаху

13 июня пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян написала в Telegram, что посол Армении в Беларуси Размик Хумарян был вызван в Ереван для консультаций. Ранее армянские СМИ писали, что премьер-министр стран Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой официальный представитель Армянской Республики не поедут в Беларусь, пока ее руководителем будет Александр Лукашенко.

Причиной своего решения Пашинян назвал недавнее высказывание Лукашенко о военном конфликте между Ереваном и Баку, в результате которого Азербайджан взял под свой контроль весь Нагорный Карабах. В ходе визита в Баку в середине мая Лукашенко назвал войну за регион "освободительной" и рассказал об обсуждении исхода перед ее началом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу", - заявил тогда белорусский правитель.

Пашинян уточнил, что именно позиция Лукашенко относительно войны в Нагорном Карабахе повлияла на решение Армении о возможном выходе из ОДКБ.