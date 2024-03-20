Армения: усиление партнерства с НАТО, ослабление - с ОДКБ

О том, как прошел визит генсека НАТО в Армению, как видят в Ереване будущее своих отношений с альянсом на фоне усиливающихся противоречий с Россией, в репортаже DW.

После посещения Баку и Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 марта прибыл в Ереван с намерением укрепить связи с Арменией. Ранее считавшаяся одной из самых пророссийски настроенных стран в регионе, Армения, в свете неудач российских гарантий безопасности, активно ищет новых партнеров, в том числе на Западе.

Новый формат сотрудничества с НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом в Ереване заявил о новом формате сотрудничества с НАТО. Этот формат, носящий название "Индивидуально адаптированный план партнерства Армения-НАТО" находится на этапе проработки, и официальный Ереван надеется на его скорое утверждение, не вдаваясь в подробности сказал армянский премьер.

Армения, как заметил Пашинян, заинтересована в продолжении развития политического диалога и расширении партнерства, как с отдельными странами-членами НАТО, так и с альянсом в целом, отношения с которым сформировались в 1992 году с присоединением страны к тогдашнему Совету североатлантического сотрудничества.

Далее глава армянского правительства сформулировал ожидания Армении от НАТО: "Ожидаем решительной поддержки со стороны международного сообщества, в том числе НАТО, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, основанного на известных и взаимосогласованных принципах, а также однозначного отказа от политики принуждения и угроз".

Армянский премьер рассказал об участии Армении в миротворческих операциях, посчитав это важным вкладом страны "в обеспечение международного мира и безопасности". При этом он почти сразу предупредил, что особые отношения Армении с Грузией и Ираном чрезвычайно важны, и никакое "наше сотрудничество не может быть направлено против нашего собственного региона". Армения в этом вопросе, как сформулировал Пашинян, будет придерживаться политики регионализации.

Основные посылы Столтенберга

Генсек НАТО выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении. Они, с точки зрения армянского руководства, нарушены азербайджанскими войсками, которые, как считает Ереван, вторглись на территорию Армении и захватили там пограничные высоты во время эскалации в сентябре 2022 года.

Столтенберг, который впервые посетил Армению в качестве генсека НАТО, подчеркнул важность стабильности на Южном Кавказе, при этом указав на шанс достижения прочного мира между Ереваном и Баку. "Я призываю обе страны достичь соглашения, которое откроет путь к нормализации отношений и прочному миру для ваших народов", - сказал генсек НАТО, который выступил с аналогичным призывом также во время визита в Баку 17 марта.

В своем выступлении для прессы глава Североатлантического альянса отдельно высказался о войне в Украине, приветствуя позицию главы правительства Армении, который ранее заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

"Призываю всех партнеров сделать все, что в их силах, чтобы не дать Путину выиграть в его агрессивной войне. Ситуация на поле боя остается тяжелой, но именно поэтому нашу поддержку нужно увеличивать, а не уменьшать. Если Путин добьется успеха в Украине, существует реальный риск того, что его агрессия на этом не остановится", - сказал он.

Напряженный фон визита

Визит генерального секретаря НАТО в Ереван произошел во время усиливающейся напряженности в отношениях между Арменией и Россией из-за растущих разногласий в сфере безопасности, что многие эксперты определяют как кризис.

Российские миротворцы помогают эвакуации беженцев из Нагорного Карабаха Фото: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Трения в отношениях Еревана и Москвы настолько усилились, что в конце февраля армянские власти заявили о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности, заседания которой они пропускают уже больше года. Это стало следствием того, что организация, по мнению Никола Пашиняна, не выполнила свои обязательства по безопасности в отношении Армении в 2021 и 2022 годах. В период военных столкновений с Азербайджаном Армения обратилась к ОДКБ с просьбой о помощи, но не получила ожидаемой поддержки, утверждают в Ереване.

Армянское руководство недавно также проинформировало Россию о необходимости вывода ее пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц", что в российском МИДе назвали недружественным шагом.

Эксперты: До членства Армении в НАТО не дойдет

Армянский политолог Сурен Саргсян за громкими заявлениями о сближении Армении с Западом, в частности ЕС и НАТО, пока не видит четко сформулированной повестки. "Повестка отношений Армении с НАТО за последние 10 лет не перетерпела изменений. Страна никогда не стремилась в НАТО, а альянс в свою очередь не горел желанием видеть ее в своем составе", - сказал в беседе с DW Саргсян, по словам которого, даже по итогам визита Столтенберга в Ереван нет знаковых заявлений и сообщений о грядущем изменении качества двусторонних отношений.

Армянский военный аналитик, старший научный сотрудник центра APRI Armenia Леонид Нерсисян однако видит возможность активизации отношений Еревана с НАТО после их длительного застоя. "Был период, когда Армения под разными предлогами в 2016, 2018 годах отказывалась от участия в военных учениях НАТО. Сейчас идет обратный процесс активизации контактов, особенно, если говорить об отдельных странах-членов альянса, например, с Францией, Грецией и США", - сказал Нерсисян в беседе с DW.

При этом он предупредил, что усиление контактов Армении с НАТО в какой-то момент может идти вразрез с членством Еревана в ОДКБ. "Сейчас мы наверное максимально близки к этому. Особенно, если учитывать усиливающиеся отношения Армении с Францией, когда для нужд армянской армии закупается французское вооружение и сюда направляются военные инструкторы. Сочетать уже дальше все это с членством в ОДКБ вряд ли получится", - указал эксперт, допустив, что Армения в будущем может окончательно покинуть ОДКБ.

Тогда он ожидает усиление направленности внешней политики Армении в сторону НАТО, причем не обязательно, чтобы это привело к членству страны в альянсе. "Скорее акцент будет сделан на углубление двусторонних отношений", - отметил эксперт.

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