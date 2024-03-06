Армения требует вывести сотрудников ФСБ из аэропорта Еревана

Армения направила российским властям официальное письмо о прекращении работы пограничной службы ФСБ России в ереванском аэропорту "Звартноц", сообщает Armenpress со ссылкой на секретаря Совета безопасности страны Армена Григоряна в среду, 6 марта. "Наша позиция заключается в том, что нести службу в международном аэропорту "Звартноц" должны пограничные войска Армении", - заявил Григорян, добавив, что Россия была проинформирована об этой позиции "официальным письмом".

"Будет правильно, если они уйдут оттуда"

В феврале 2024 года власти Армении объявили о заморозке членства республики в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вскоре после этого спикер парламента страны Ален Симонян призвал вывести сотрудников пограничной службы ФСБ России из ереванского аэропорта Звартноц. Свою позицию он обосновал тем, что российские войска "не защитят границы" Армении.

Дискуссии о роли пограничников ФСБ в Армении были также спровоцированы инцидентом, связанным с российским уклонистом от войны против Украины Дмитрием Сетраковым. В декабре 2023 года российские силовики задержали Сетракова в Ереване, не уведомив о своих действиях правоохранительные органы Армении. Позднее Сетракова депортировали в Россию. Армянские правозащитники назвали действия российских пограничников "атакой на правовую систему Армении".

Военное присутствие РФ в Армении

Российские пограничники размещены в Армении согласно межгосударственному договору, заключенному 30 сентября 1992 года. В соответствии с этим документом они несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах, а также на отдельном контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. Содержание сотрудников пограничной службы ФСБ в Армении обеспечивают правительства обеих стран.

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