Исход армян из Нагорного Карабаха
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что 1 января 2024 года она прекратит существование. Еще до этого началось массовое бегство армян из региона. О нем - фотогалерея DW.
С 1 января 2024 года "НКР" больше не будет
Власти самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" 28 сентября 2023 года заявили, что она прекращает свое существование с 1 января будущего года. Это сообщение подхлестнуло бегство из региона армянского населения, начавшееся неделей ранее. На фото - парламент непризнанной НКР в Степанакерте, мимо которого проходят беженцы.
Первые беженцы из Карабаха
Первые армянские беженцы стали покидать Карабах сразу после окончания военной операции армии Азербайджана, начавшейся 19 сентября, продлившейся менее суток и закончившейся тем, что власти "НКР" сложили оружие. Правительство Армении заявило, что ее военных на территории региона нет и что Ереван не будет вступать в войну. На фото - беженцы, эвакуированные российскими миротворцами.
Тысячи человек - в пробке на пути в Армению
В последние дни сентября тысячи армян Нагорного Карабаха стояли в пробке перед пограничным переходом, чтобы покинуть регион, контроль над которым военным путем вернул Азербайджаном, и въехать в Армению. На фото - очередь в Лачинском коридоре, на единственной дороге, которая соединяет Карабах с Арменией.
Карабах могут покинуть все армяне
Чиновники в Нагорном Карабахе не исключают того, что все армянское население региона - это 100-120 тысяч человек - может попытаться покинуть его, опасаясь геноцида и не желая жить в Азербайджане. Нагорный Карабах является международно признанной частью территории Азербайждана.
"Армяне не хотят жить под властью Азербайджана"
Некоторые наблюдатели, как социолог и эксперт по Армении Тесса Хофманн (Tessa Hofmann), описывая ситуацию в Карабахе, используют термины "массовый исход" и "изгнание". "Люди не хотят жить под властью Азербайджана", они очень напуганы, констатирует немецкая журналистка Сильвия Штёбер (Silvia Stöber), делясь рассказами беженцев, которые прибыли в столицу Армении Ереван.
Как избежать худшего сценария
Аналитики предупреждают, что едва ли стоит верить заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, который обещает соблюдать гуманитарные нормы в процессе интеграции армян Карабаха. Памятуя о многомесячной блокаде региона со стороны Баку и поведении азербайджанских военных во время войны 2020 года, эксперты опасаются худшего сценария, если не будет международного контроля.
В Армению прибыли уже 85 тысяч беженцев из Карабаха
По данным властей Армении на 29 сентября, в эту страну прибыли уже около 85 тысяч армян из Нагорного Карабаха. На фото - сотрудники армянского МЧС разговаривают с одним из беженцев.
Вызов для Еревана
В Армении обсуждается вопрос о том, не придется ли Еревану в итоге принять почти всех карабахских армян. Для небогатой страны с почти трехмиллионным населением это стало бы весьма непростой задачей и могло бы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. На фото - беженцы из Карабаха покидают регистрационный центр в армянском Горисе.
"Нагорный Карабах может почти обезлюдеть"
Координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в МИД Германии Робин Вагенер (Robin Wagener) заявил 28 сентября, что десятки тысяч человек двигаются по дороге из Нагорного Карабаха в Армению. "Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, из-за чего Нагорный Карабах может почти обезлюдеть", - предупредил Вагенер. На фото - беженцы в Горисе.