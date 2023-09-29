Исход армян из Нагорного Карабаха

В Армении обсуждается вопрос о том, не придется ли Еревану в итоге принять почти всех карабахских армян. Для небогатой страны с почти трехмиллионным населением это стало бы весьма непростой задачей и могло бы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. На фото - беженцы из Карабаха покидают регистрационный центр в армянском Горисе.