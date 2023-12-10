В Армении задержан уклонист от войны против Украины

Бывший контрактник Дмитрий Сетраков задержан российской военной полицией. Он задержан на 27 суток по обвинению в самовольном оставлении воинской части.

Российская военная полиция задержала в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова и доставила его на территорию российской военной базы в Гюмри. В России в отношении Сетракова возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части, он задержан на 27 суток, сообщила правозащитная организация "Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор" в воскресенье, 10 декабря.

Глава организации Артур Сакунц в интервью армянской службе "Радио Свобода" рассказал, что Сетраков был контрактником в России, но после нападения РФ на Украину переехал в Армению. Сакунц узнал о его задержании от российских правозащитников, к ним обратилась жена россиянина.

На российской военной базе в Гюмри Сакунцу подтвердили, что Сетраков находится под стражей. На вопрос, на каком основании арестован россиянин, правозащитнику ответили, что "это приказ президента РФ Владимира Путина арестовать всех таких отказников". "На мой вопрос, где он будет отбывать наказание, если суд признает его виновным, мне ответили, что это будет в Российской Федерации", - добавил Сакунц.

Правозащитник: "Атака на правовую системы Армении"

Он подчеркнул, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении даже граждан РФ, это, по его словам, могут делать лишь правоохранительные органы самой Армении (российская сторона должна связаться с ними для поиска разыскиваемого гражданина). Правозащитник назвал действия российской военной полиции "атакой на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство".

"Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор" призвала власти Армении "предпринять все необходимые усилия для возвращения Сетракова Дмитрия Леонидовича под правовую защиту Республики Армения".

Как отмечает издание "Вот так", россиян, обвиненных в дезертирстве или уклонении от службы в армии, и раньше задерживали в Армении, но это делали местные полицейские, и задержанных отпускали через несколько часов.

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