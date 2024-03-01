Сократится ли российское военное присутствие в Армении?

В Армении развернулась бурная дискуссия относительно пребывания российских пограничников в аэропорту Еревана. Многие в стране даже заговорили о том, что это станет началом для обсуждения вопроса о полном выводе российских войск с территории Армении. Российские пограничники размещены в Армении согласно межгосударственному договору, заключенному 30 сентября 1992 года. В соответствии с этим документом они несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах, а также на отдельном контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. Кроме того, в стране размещена 102-я российская военная база, входящая в состав Южного военного округа ВС РФ.

Что послужило поводом для дискуссии?

Формальным поводом для возникновения дискуссии относительно пребывания российских военных на территории Армении стал инцидент, связанный с россиянином Дмитрием Сетраковым, произошедший в декабре 2023 года. Сетраков прилетел в Армению, где его в аэропорту Еревана задержали российские пограничники и экстрадировали в РФ, не уведомив об этом армянские правоохранительные органы. В ответ на это спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники не должны нести службу в столичном аэропорту. "Я считаю, что мы сами будем защищать границы нашей страны. Более того, я не уверен, что они будут защищать наши границы", - сказал Симонян на брифинге с журналистами 27 февраля. Cпустя три дня стало ясно, что вопрос о российских пограничниках активно обсуждается и на уровне правящей партии. "Нас, равно как и большую часть нашего общества, беспокоит это. Сейчас ведутся обсуждения, по итогам будет принято решение", - заявил 1 марта на брифинге в парламенте секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

Новый виток напряжения в отношениях с Россией

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 28 февраля назвала высказывания Алена Симоняна примером недружественного поведения. Однако она подчеркнула, что Москва не получала официальных запросов от Еревана по этому вопросу. Армянские власти не уточняют, уведомил ли официальный Ереван российскую сторону о своем решении свернуть присутствие российских пограничников в ереванском аэропорту. Однако данное заявление послужило новым витком, усиливающим нарастающее напряжение в армяно-российских отношениях после Карабаха.

Как отмечают эксперты, Армения, будучи недовольной политикой России в регионе Южного Кавказа, продолжает демонстрировать свое намерение отказаться от военного сотрудничества с Россией и укрепить связи с Европейским Союзом, особенно с Францией. Этот курс, который прослеживается уже более года, вызвал недовольство Москвы. Там подозревают Ереван в намерении кардинально изменить внешнеполитический вектор с России на Запад.

Уйдут ли российские военные из Армении?

Заявление о возможном выводе российских пограничников с территории ереванского аэропорта многие истолковали как подготовку почвы для постепенного сокращения военного присутствия России в Армении, что представители власти однако отрицают. Арман Егоян, депутат от фракции правящей партии "Гражданский договор" заявил DW, что фундаментальные договорно-правовые основы, регулирующие отношения между странами, включая военную сферу, остаются неизменными. "Тогда я не понимаю, о каком сокращении российского военного присутствия в Армении идет речь", - задался вопросом депутат.

Главный вопрос, на его взгляд, касается соблюдения армянских процедур и законов в контексте российского военного присутствия в стране. "Эта проблема стала актуальной после инцидента с российским гражданином, которого, как сообщали СМИ, задержали российские силовики и экстрадировали в Россию без уведомления армянских правоохранительных органов", - добавил Егоян.

Депутат от парламентской фракции крупнейшего оппозиционного блока "Армения" Гегам Манукян назвал дискуссии вокруг вывода российских пограничников с территории аэропорта "Звартноц" несерьезными. "Несерьезно комментировать заявление спикера парламента Армении (Алена Симояна. - Ред.), которое базируется на муссируемых в СМИ слухах и дискуссиях", - сказал Гегам Манукян в беседе с DW.

Качественное изменение армяно-российских отношений

Старший научный сотрудник ереванского аналитического центра APRI Armenia, политолог Бениамин Погосян текущий кризис в армяно-российских отношениях считает признаком их "качественного изменения". "Все эти громкие заявления скорее говорят не о возможном свертывании российского военного присутствия в Армении, а о качественном изменении российско-армянских политических связей. И это, конечно, отразится и на военной составляющей армяно-российской повестки", - сказал в беседе с DW Погосян, в качестве примера указав на заявления армянских властей о возможном выходе из ОДКБ даже де-юре.

Это уже не символические действия, а конкретные шаги по снижению армяно-российского военного сотрудничества, считает политолог. Эта тенденция развивается по нарастающей динамике. "Представители армянских властей говорят, что речь не идет о выводе российской военной базы из Армении, но несколько лет назад они также говорили, что о выходе из ОДКБ речи нет", - заметил Бениамин Погосян.

На его взгляд, если даже произойдет свертывание российского военного присутствия в Армении, сложно представить, какая страна может занять место РФ, ибо в регионе велик риск новой эскалации. "Пока еще есть высокая вероятность военного противостояния, любая страна, которая направит в Армению свои войска в виде базы или в любом другом качестве, рискует оказаться вовлеченной в прямой военный конфликт, который может перерасти в региональную войну, если туда вступят Иран и Турция", - резюмировал эксперт.

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