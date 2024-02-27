Европарламент: ЕС и Армения еще никогда не были так близки

Европейский парламент в Страсбургево вторник, 27 февраля, обсудил укрепление связей Евросоюза с Арменией. "Мы наблюдаем исторический момент в отношениях между ЕС и Арменией: они еще никогда не были такими прочными", - заявила участвовавшая в дебатах еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен. По ее словам, приоритет Брюсселя сейчас - способствовать устойчивости Армении, "чтобы она могла самостоятельно делать свой внешнеполитический выбор". С этой целью Евросоюз развивает сотрудничество с Арменией в сфере обороны и безопасности, в том числе через Европейский фонд мира, а также наращивает инвестиции в ее экономику.

"Предстоящий путь может быть сложным, - предупредила еврокомиссар. - Прошлые решения Армении, приведшие к политической и экономической зависимости, а также зависимости в области безопасности, не могут быть преодолены в одночасье". Тем не менее Урпилайнен убеждена, что импульсом для дальнейших реформ в стране станет среди прочего диалог о либерализации визового режима с ЕС: способы его начала сейчас рассматривает Еврокомиссия.

"Безвиз" и европейская перспектива для армян

Этот диалог послужит мощным сигналом поддержки армянского народа, заявляют и евродепутаты. "Мы можем начать с первых шагов по введению безвизового режима для жителей Армении, за которыми последует более глубокая экономическая интеграция и развитие личных и социальных связей, чтобы следующее поколение армян уже пользовалось европейскими благами", - предложила представительница Германии Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel).

В то же время в Европарламенте констатировали, что перспективы евроинтеграции Армении омрачены конфликтом с Азербайджаном: отношения Еревана и Баку "остаются серьезным препятствием для социально-экономического развития Армении и стабильности в регионе", заявил болгарский депутат Андрей Ковачев. По мнению его литовского коллеги Андрюса Кубилюса, единственный путь к устойчивому миру в регионе - это перспектива вступления в Евросоюз для Армении.

Военная помощь Еревану и напористый диалог с Баку

Парламентарии поддерживают усилия Еревана по продолжению двусторонних и многосторонних обсуждений с Баку для достижения мирного соглашения и призывают азербайджанские власти завершить мирный процесс. Однако просто вести переговоры недостаточно, считает глава парламентского подкомитета по обороне Натали Луазо. "Они ведутся, но все больше затягиваются. Мы должны раз и навсегда убедить Баку и Москву уважать демократию и армянский народ, который рассчитывает на нас", - заявила депутат. По ее мнению, страны Евросоюза должны последовать примеру ее родной Франции, которая проводит обучение армянских солдат и предоставляет Еревану военное оборудование.

"Баку должен знать, что мы не потерпим никакого нарушения суверенитета Армении и в случае чего жестко на него обрушимся", - заявил итальянский депутат Фабио Массимо Кастальдо. Для этого Евросоюзу необходимо развязать руки, избавив его от импорта азербайджанского газа и нефти, заявила чешка Маркета Грегорова. Она призвала представительницу Еврокомиссии убедить в этом коллег в Брюсселе. Другие депутаты в этом контексте призывали ЕС к более напористому диалогу с Баку, последовательной политике в его отношении и неприменению "двойных стандартов".

Голосование по резолюции об отношениях Евросоюза с Арменией и мирном процессе на Южном Кавказе пройдет на следующей сессии Европарламента. 13 февраля в Брюсселе представители Брюсселя и Еревана уже договорились начать работу над новой расширенной программой партнерства.

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