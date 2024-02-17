Шольц: Баку и Ереван готовы на урегулирование "мирным путем"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Армения и Азербайджан готовы уладить свои разногласия без применения насилия, заявил в субботу, 17 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Как указал пресс-секретарь главы германского правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), на полях Мюнхенской конференции по безопасности Шольц провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал обоих к "скорому завершению мирных переговоров" между их странами.

При этом канцлер ФРГ приветствовал готовность обеих сторон искать решение существующих разногласий и открытых вопросов "исключительно мирным путем и без применения насилия", подчеркнул Хебештрайт.

В первой половине дня 17 февраля прошла также встреча между Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа Блинкена с Алиевым запланирована на вторую половину дня, передает агентство AFP. Отмечается, что в разговоре с главой Госдепа США Пашинян пожаловался на "новую фазу напряжения" в отношениях между Баку и Ереваном. После продлившегося несколько недель периода относительного спокойствия на границе между Арменией и Азербайджаном в начале февраля там было снова зафиксировано обострение ситуации.

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана

Вечером 12 февраля Госпогранслужба Азербайджана объявила об обстрелах с армянской стороны, в результате которых получил ранение один азербайджанский военнослужащий. В свою очередь 13 февраля азербайджанская сторона атаковала армянский пост и "подавила огневые точки" в районе села Неркин Ханд Сюникской области Армении. По данным Минобороны Армении, в результате этой операции погибли четверо армянских военнослужащих, еще один получил ранение.

Баку и Ереван возлагают ответственность за произошедшее обострение друг на друга.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах- мятежный район Азербайджана, который до недавнего времени был населен преимущественно этническими армянами.

2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" (Арцах). Ее не признала ни одна страна - член ООН.

С того времени конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался. Неоднократно он переходил в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (1992-1994 и 2020 годы).

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" с целью восстановления конституционного строя. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня. Одним из ее условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянский военных из непризнанной республики. В результате военной операции Баку в Нагорном Карабахе регион покинуло почти все его армянское население.

В декабре 2023 года Армения и Азербайджан подтвердили "намерение заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности".

1 января 2024 года "Нагорно-Карабахская республика" официально прекратила свое существование.

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