Кризис в отношениях с РФ приведет к выходу Армении из ОДКБ?

Опрошенные DW армянские эксперты не разглядели ничего нового в недавнем заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По их словам, Пашинян лишь констатировал существующий факт.

"Заявление премьер-министра лишь подтверждает, что членство Армении в ОДКБ заморожено. Мы все знали или чувствовали это, но это не было оформлено официально", - сказал директор Армянского института международных отношений и безопасности, политолог Степан Сафарян в беседе с DW.

Заявление Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ армянский политолог Александр Искандарян назвал отражением кризиса в отношениях между Ереваном и Москвой. "А в отношениях с другими странами ОДКБ – этот кризис был всегда. Пашинян своим заявлением лишь констатировал существующее положение дел", - пояснил в беседе с DW политолог Искандарян.

Решение о выходе из ОДКБ тоже возможно

Эксперты не исключают, что Армения особенно на фоне диверсификации своих контактов в сфере безопасности может в какой-то момент принять решение о выходе из ОДКБ, но когда и при каких условиях это произойдет, они прогнозировать не берутся. "Такой шаг все-таки вызовет негативную реакцию России. Формальное участие в ОДКБ - это сохранение определенного режима отношений с Россией", - отметил политолог Искандарян, при этом заметив, что хотя Армения недовольна ОДКБ особой альтернативы у нее нет. "Другого военно-политического блока нет, куда можно входить и обеспечивать свою безопасность", - пояснил он.

Вместе с этим армянские эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений между Ереваном и Москвой в будущем. Политолог Степан Сафарян отмечает, что кризис в отношениях между Арменией и Россией будет только нарастать и возможно перейдет в открытую конфронтацию. "В этой ситуации важно эффективно управлять рисками", - резюмировал он.

"ОДКБ не выполнила свои обязательства перед Арменией"

О заморозке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности - региональном военно-политическом блоке, в котором кроме Армении и России состоят также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан - премьер-министр Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24 еще 22 февраля.

Пашинян назвал это следствием того, что "Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства перед Республикой Армения в сфере безопасности, в частности, в 2021, 2022 годах". "На практике последствием этого является то, что мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ. Что будет завтра, будет видно завтра", - сказал Пашинян в ответ на вопрос журналиста о возможном выходе Армении из ОДКБ.

После второй карабахской войны 2020 года, когда посредники пытались достичь всеобъемлющего мирного соглашения, серия серьезных боестолкновений стала напоминанием о том, что насколько нестабильной остается ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном. Тогда азербайджанские войска, по утверждению Еревана, вторглись на территорию страны и заняли в приграничных районах доминирующие высоты. Армения обратилась к ОДКБ и России, надеясь на военную поддержку в своем противостоянии с Азербайджаном и на политическую оценку "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении. После того, как ожидаемой реакции со стороны союзников не последовало, отношения между Ереваном и другими членами ОДКБ продолжали неуклонно ухудшаться, и Армения перестала принимать участие в заседаниях этого военного блока на всех уровнях.

"Заморозки" в Уставе ОДКБ нет

Заявление Никола Пашиняна о "заморозке" участия Армении в ОДКБ привело к некой путанице с текущим официальным статусом Еревана в организации. Дело в том, что Уставом ОДКБ режим заморозки участия не предусмотрен. В документе говорится только о возможности добровольного выхода страны из организации. Для этого необходимо подать соответствующее уведомление за шесть месяцев до даты выхода. Другой вариант - исключение страны или приостановление ее членства в случае, если она отказывается выполнять положения устава организации и решения ее совета.

Армянские власти не очень стремятся разъяснить заявление премьер-министра страны. Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Андраник Кочарян, отвечая на просьбу журналистов прояснить высказывание Пашиняна относительно ОДКБ, лишь повторил его мысль. "Слово "заморожено" означает, что оно заморожено", - подчеркнул Кочарян в беседе с журналистами 26 февраля, не углубляясь в подробности.

Официальная Москва, которая ранее запросила от Еревана разъяснений по поводу заявления Пашиняна, констатирует, что пока не имеет ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ. "Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами. Конечно же, мы будем прояснять. Если исходить из соответствующих документов, то такого режима в плане ОДКБ не существует. Будем общаться, будем выяснять", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 26 февраля, передает РИА Новости.

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