Пашинян: Армию невозможно развивать в сотрудничестве с РФ

Россия больше не может быть основным военным партнером Армении "как по объективным, так и по субъективным причинам", заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Ереван ищет новых партнеров для военно-технического сотрудничества, поскольку не может его реализовывать только с Россией, как это было до сих пор, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении в четверг, 1 февраля.

По словам Пашиняна, раньше 95-97 процентов отношений Армении в оборонной сфере были с РФ, теперь "этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам". Армении "нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера".

Как заметил глава правительства, в январе 2022 года власти Армении подготовили концепцию реформирования армии в сотрудничестве с Россией. Однако события зимы того года - блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора - показали, что "мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны понять, насколько реалистично сотрудничество в военно-технической сфере" с Москвой, сказал Пашинян.

По словам премьера, нужно изменить концепцию развития армии. Он пообещал, что такой документ будет принят до конца года.

Кризис в отношениях между Арменией и ОДКБ

После окончания боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года Пашинян назвал структуры, в которых участвует Армения, неэффективными, имея в виду Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членство Армении в ОДКБ, по крайней мере, начиная с 2020 года, ничего не приносит Еревану, заявил летом секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. "С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия", - сказал он.

В январе 2023 года Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории, а в июле решила не участвовать в учениях спасательных служб этой организации в Беларуси. В мае 2023 года Никол Пашинян допустил выход Армении из состава ОДКБ. В ноябре премьер не приехал на минский саммит ОДКБ и попросил организацию снять документ о помощи Еревану с повестки встречи.

В сентябре 2023 года Армения провела на своей территории совместные с США военные учения, задачей которых была подготовка к участию в международных миротворческих миссиях.

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