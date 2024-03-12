Пашинян рассказал о возможном выходе Армении из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если та не выполнит своих обязательств перед Ереваном и не определит свою зону ответственности в Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник, 12 марта.

"Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении", - сказал Пашинян. По его словам, раньше Организация Договора о коллективной безопасности и Россия выражали "четкую позицию", что суверенная территория Армении - это "красная линия" для Москвы и союза. Однако серия "вторжений Азербайджана" в 2021 и 2022 годах, как утверждает премьер-министр Армении, не повлекла за собой указанных в уставе ОДКБ шагов.

"Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится "на столе". Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ", - заявил Пашинян.

Кроме того, армянский премьер поднял вопрос, почему альянс занял нейтральную позицию во время войны Армении и Азербайджана в 2020 году, хотя Ереван участвует в ОДКБ.

Армения отдаляется от России

Ранее в тот же день стало известно, что погранслужба Армении проинформировала российских коллег, что она может нести службу в аэропорту Еревана без содействия России. Пограничники ФСБ РФ находились там с 1992 на основании межгосударственного договора. По словам Пашиняна, российские пограничники оставят аэропорт Звартноц в столице Армении до 1 августа 2024 года. Этот процесс он назвал рабочим, а не политическим.

Кроме того, в субботу, 9 марта, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World рассказал, что в стране "активно обсуждается" идея членства в Евросоюзе. По словам министра, Ереван углубляет отношения с ЕС и США, строит отношения с Индией, а также стремится "урегулировать отношения с соседями".

Лавров потребовал от Армении определить свой статус в ОДКБ

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Еревана "определиться" насчет своего статуса в ОДКБ. "Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах, включая ОДКБ", - заявил российский министр.

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