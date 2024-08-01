В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах"

Закон "О прозрачности иностранного влияния" требует регистрацию в органах власти организаций, получающих не менее 20 процентов средств из-за рубежа. Закон вызвал протесты в Грузии и критику ЕС и США.

В Грузии в четверг, 1 августа, вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", вызвавший массовые протесты в стране. Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).

Протесты в Грузии и иск президента в Конституционный суд

Принятие спорного закона с середины апреля сопровождалось протестами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", однако правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето главы государства благодаря своему большинству в парламенте.

Позднее Зурабишвили обратилась с иском в Конституционный суд. Между тем правительство Грузии утверждает, что закон об "иноагентах" укрепит государственный суверенитет и уменьшит поляризацию в обществе.

Реакция Евросоюза и США на грузинский закон об "иноагентах"

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вызвал критику Тбилиси со стороны Евросоюза и США. Так, лидеры стран ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Европейский Союз и заморозили 30 млн евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

В свою очередь Соединенные Штаты ввели визовые запреты в отношении ряда грузинских политиков и сотрудников правоохранительных органов, а также объявили о пересмотре сотрудничества с Грузией. В частности, Вашингтон приостановил выделение помощи Тбилиси на 95 миллионов долларов и отложил на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер".