Закон об "иноагентах": США не дадут Грузии 95 млн долларов

По словам госсекретаря США Блинкена, США приостанавливает предоставление Грузии помощи на 95 млн долларов. Он объяснил это "антидемократическими действиями" правительства в Тбилиси.

Из-за принятого в Грузии закона об "иностранных агентах" Вашингтон приостановил выделение помощи Тбилиси в размере 95 млн долларов. Об этом в среду, 31 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он объяснил этот шаг "антидемократическими действиями и ложными заявлениями грузинского правительства", подчеркнув, что они "несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО".

По словам Блинкена, администрация США решила прекратить помощь Грузии "после всестороннего анализа нашего двустороннего сотрудничества". При этом глава американского Госдепартамента заявил, что США "по-прежнему привержены грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям".

В середине июля о приостановке помощи грузинскому правительству заявила заместительница госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, не уточнив, о какой сумме идет речь.

США пересматривают сотрудничество с Грузией из-за закона об "иноагентах"

После того как в мае грузинский парламент принял закон об "иноагентах" ("О прозрачности внешнего влияния"), вызвавший резкую критику и массовые протесты в стране, Вашингтон объявил о введении визовых запретов в отношении ряда грузинских политиков и сотрудников правоохранительных органов, а также о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией. В частности, на неопределенный срок были отложены совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", но правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента благодаря своему большинству в парламенте.

В итоге лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в ЕС и заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в оборонной сфере.