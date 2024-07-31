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Закон об "иноагентах": США не дадут Грузии 95 млн долларов

Евгений Жуков
31 июля 2024 г.

По словам госсекретаря США Блинкена, США приостанавливает предоставление Грузии помощи на 95 млн долларов. Он объяснил это "антидемократическими действиями" правительства в Тбилиси.

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Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах" (май 2024 г.)
Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах" (май 2024 г.)Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Из-за принятого в Грузии закона об "иностранных агентах" Вашингтон приостановил выделение помощи Тбилиси в размере 95 млн долларов. Об этом в среду, 31 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он объяснил этот шаг "антидемократическими действиями и ложными заявлениями грузинского правительства", подчеркнув, что они "несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО".

По словам Блинкена, администрация США решила прекратить помощь Грузии "после всестороннего анализа нашего двустороннего сотрудничества". При этом глава американского Госдепартамента заявил, что США "по-прежнему привержены грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям".

В середине июля о приостановке помощи грузинскому правительству заявила заместительница госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, не уточнив, о какой сумме идет речь.

США пересматривают сотрудничество с Грузией из-за закона об "иноагентах"

После того как в мае грузинский парламент принял закон об "иноагентах" ("О прозрачности внешнего влияния"),  вызвавший резкую критику и массовые протесты в стране, Вашингтон объявил о введении визовых запретов в отношении ряда грузинских политиков и сотрудников правоохранительных органов, а также о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией. В частности, на неопределенный срок были отложены совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", но правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента благодаря своему большинству в парламенте.

В итоге лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в ЕС и заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в оборонной сфере.

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