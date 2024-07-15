Президент Грузии подала иск против закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд страны против недавно принятого закона "О прозрачности иностранного влияния". Об этом со ссылкой на ее парламентского секретаря Георгия Мсхиладзе сообщает грузинский телеканал Mtavari в понедельник, 15 июля.

"Президент Грузии впервые подает иск в Конституционный суд Грузии иск, который касается закона "О прозрачности иностранного влияния", так называемого "российского закона". Этот закон неконституционный", - заявил на брифинге для прессы Мсхиладзе. По его словам, Зурабишвили требует приостановить действие закона и полностью отменить его.

Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli со ссылкой на доктора права Каху Уриадмкопели, Конституционный суд может приостановить действие закона на время рассмотрения иска. Ранее в тот же день глава грузинского парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе заявил, что закон об "иностранных агентах" "начнет действовать через несколько недель".

Закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии и протесты против него

В начале апреля правящая партия Грузии "Грузинская мечта" внесла на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния", аналогичный российской версии закона об "иностранных агентах". В течение нескольких месяцев в стране продолжались массовые демонстрации против принятия закона. Протестующих поддержала в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В середине мая парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния". Спустя несколько дней Зурабишвили объявила, что наложила на него вето, которое парламент впоследствии смог преодолеть.