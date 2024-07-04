"Уехать до выборов": почему эмигранты хотят покинуть Грузию

"Уехать до выборов": почему эмигранты хотят покинуть Грузию4 июля 2024 г.
26 октября 2024 года в Грузии должны пройти парламентские выборы, которые могут стать кульминацией политического кризиса, в котором уже год находится страна. И пока правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция во главе с Единым национальным движением (ЕНД, партия Михаила Саакашвили) готовятся к решающему бою, многочисленные эмигранты из соседних стран, некогда привлеченные сюда безвизовым режимом, относительной демократичностью и безопасностью, чувствуют себя все более неуютно.
Большинство из них находятся в Грузии хоть и легально, но "на птичьих правах" - без вида на жительство. Многие к тому же работают на организации, которые после принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, перешли в категорию "иноагентов". А над представителями ЛГБТ-сообщества нависает еще и угроза принятия гомофобного закона "О семейных ценностях".
"2024-й станет годом исхода из Грузии?"
"2022-й был годом исхода из России в Грузию, а 2024-й станет годом исхода из Грузии", - иронизируют российские активисты на очередной "отвальной" - прощальной вечеринке в честь отъезда кого-то в Европу. Исследователь миграции Катя Чигалейчик - одна из десятков тысяч Россиян, переехавших в Грузию после вторжения России в Украину. По ее словам, российское эмигрантское сообщество сейчас настроено очень пессимистично и ничего хорошего для себя от предстоящих выборов в Грузии не ждет: "Наверняка, победит партия "Грузинская мечта", и тогда Грузия постепенно превратится в такую же авторитарную страну, как Россия, из которой мы уехали. Если же победит антироссийски настроенная оппозиция, то нам здесь жить станет еще сложнее".
Это не означает, что все поголовно россияне поспешно разъезжаются. Но те, кто уже подумывал о переезде, перешли от слов к делу: "У них появился "дедлайн": успеть уехать до выборов. Да и в бюрократическом плане это стало проще. Например, в прошлом году процесс выдачи россиянам гуманитарных виз в Европу застопорился, а с начала весны 2024-го, на фоне принятия "иноагентского" закона, посольства вновь стали активно выдавать эти визы".
Сама Катя уезжать пока не планирует: "У меня на примете нет никакой другой страны, где хотелось бы жить. И, главное, моя нынешняя работа завязана на Южном Кавказе, и я не смогу выполнять ее, находясь в другом месте. Так что останусь здесь и посмотрим, что будет".
"Мы бы не смогли легализоваться"
Ее тезка, искусствовед Екатерина Галицкая с мужем Дмитрием и маленьким сыном в мае 2024-го переехала во Францию по гуманитарной визе для художников, попросила политическое убежище и теперь ждет ответа. "В Грузии у нас все складывалось почти идеально, я быстро нашла работу в детском саду, нам все нравилось… Но мы понимали, что остаться там не сможем: не получится получить ВНЖ, то есть, легализоваться, а после того, как власти решили принять "иноагентский" закон, мы окончательно решили уехать", - рассказывает Екатерина.
За последний месяц - после того, как в Грузии приняли закон об иновлиянии, который является аналогом российского закона об "иноагентах", и начали рассмотрение закона, ограничивающего права ЛГБТ - уже несколько друзей из Тбилиси обратились к ней за советом, как выехать во Францию.
"Если Грузинская мечта победит, придется уезжать"
В отличие от россиян, для живущих в Грузии азербайджанцев гуманитарные визы или программы миграции не предусмотрены.
Анар (имя изменено) живет в Тбилиси пятый год и говорит, что очень не хочет отсюда уезжать и начинать где-то с нуля: "Но если "Грузинская мечта" победит, придется это сделать. Слишком небезопасно жить в стране с авторитарным правительством, которое к тому же находится в прекрасных отношениях с властями Азербайджана и может нас выдать. Поэтому и я, и другие азербайджанские активисты сейчас продумываем варианты, куда податься".
При этом Европу Анар тоже не считает полностью безопасным местом и всерьез подумывает о том, чтобы уехать, например, в Юго-Восточную Азию. Но пока что он ждет выборов в Грузии и надеется, что оппозиция все же сумеет получить большинство в парламенте: "Мне не слишком нравится политика ЕНД, они тоже далеко не ангелы. Но они хотя бы выступают против закона об "иноагентах" и хотят евроинтеграции. Не знаю, насколько они искренни в своих заявлениях, но все же надеюсь, что будут более либеральны и смогут обеспечить нам защиту".
"Самый крайний случай"
По сравнению с друзьями из постсоветских стран, историк Брайн Джигантино со своим американским паспортом находится в Грузии в привилегированном положении. К тому же он не эмигрант, а в Грузию приехал из чисто научного интереса, так что, в самом крайней случае, может спокойно уехать домой в Соединенные Штаты.
Но Брайн опасается, что этот "крайний случай" настанет: "Вне зависимости от результатов выборов, политическая поляризация в Грузии еще более усугубится. И дело может дойти даже до гражданской войны или обострения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов".
Пока что, в июле 2024 года, эти прогнозы кажутся необоснованно мрачными. До выборов еще четыре месяца, страсти, вроде, поутихли, и на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где еще недавно спецназ разгонял водометами толпу протестующих против закона об "иноагентах", теперь радостная толпа чествует сборную по футболу, вернувшуюся с чемпионата Европы. Правда, появившегося на торжестве премьер-министра часть собравшихся освистали.