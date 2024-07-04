"Уехать до выборов": почему эмигранты хотят покинуть Грузию

Из-за политического кризиса живущие в Грузии эмигранты, в том числе из России, больше не чувствуют себя в безопасности. Предстоящие в Грузии парламентские выборы заставляют многих собирать чемоданы. Чего опасаются люди?

26 октября 2024 года в Грузии должны пройти парламентские выборы, которые могут стать кульминацией политического кризиса, в котором уже год находится страна. И пока правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция во главе с Единым национальным движением (ЕНД, партия Михаила Саакашвили) готовятся к решающему бою, многочисленные эмигранты из соседних стран, некогда привлеченные сюда безвизовым режимом, относительной демократичностью и безопасностью, чувствуют себя все более неуютно.

Большинство из них находятся в Грузии хоть и легально, но "на птичьих правах" - без вида на жительство. Многие к тому же работают на организации, которые после принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, перешли в категорию "иноагентов". А над представителями ЛГБТ-сообщества нависает еще и угроза принятия гомофобного закона "О семейных ценностях".

"2024-й станет годом исхода из Грузии?"

"2022-й был годом исхода из России в Грузию, а 2024-й станет годом исхода из Грузии", - иронизируют российские активисты на очередной "отвальной" - прощальной вечеринке в честь отъезда кого-то в Европу. Исследователь миграции Катя Чигалейчик - одна из десятков тысяч Россиян, переехавших в Грузию после вторжения России в Украину. По ее словам, российское эмигрантское сообщество сейчас настроено очень пессимистично и ничего хорошего для себя от предстоящих выборов в Грузии не ждет: "Наверняка, победит партия "Грузинская мечта", и тогда Грузия постепенно превратится в такую же авторитарную страну, как Россия, из которой мы уехали. Если же победит антироссийски настроенная оппозиция, то нам здесь жить станет еще сложнее".

Катя Чигалейчик Фото: privat

Это не означает, что все поголовно россияне поспешно разъезжаются. Но те, кто уже подумывал о переезде, перешли от слов к делу: "У них появился "дедлайн": успеть уехать до выборов. Да и в бюрократическом плане это стало проще. Например, в прошлом году процесс выдачи россиянам гуманитарных виз в Европу застопорился, а с начала весны 2024-го, на фоне принятия "иноагентского" закона, посольства вновь стали активно выдавать эти визы".

Сама Катя уезжать пока не планирует: "У меня на примете нет никакой другой страны, где хотелось бы жить. И, главное, моя нынешняя работа завязана на Южном Кавказе, и я не смогу выполнять ее, находясь в другом месте. Так что останусь здесь и посмотрим, что будет".

"Мы бы не смогли легализоваться"

Ее тезка, искусствовед Екатерина Галицкая с мужем Дмитрием и маленьким сыном в мае 2024-го переехала во Францию по гуманитарной визе для художников, попросила политическое убежище и теперь ждет ответа. "В Грузии у нас все складывалось почти идеально, я быстро нашла работу в детском саду, нам все нравилось… Но мы понимали, что остаться там не сможем: не получится получить ВНЖ, то есть, легализоваться, а после того, как власти решили принять "иноагентский" закон, мы окончательно решили уехать", - рассказывает Екатерина.

За последний месяц - после того, как в Грузии приняли закон об иновлиянии, который является аналогом российского закона об "иноагентах", и начали рассмотрение закона, ограничивающего права ЛГБТ - уже несколько друзей из Тбилиси обратились к ней за советом, как выехать во Францию.

"Если Грузинская мечта победит, придется уезжать"

В отличие от россиян, для живущих в Грузии азербайджанцев гуманитарные визы или программы миграции не предусмотрены.

Анар (имя изменено) живет в Тбилиси пятый год и говорит, что очень не хочет отсюда уезжать и начинать где-то с нуля: "Но если "Грузинская мечта" победит, придется это сделать. Слишком небезопасно жить в стране с авторитарным правительством, которое к тому же находится в прекрасных отношениях с властями Азербайджана и может нас выдать. Поэтому и я, и другие азербайджанские активисты сейчас продумываем варианты, куда податься".

При этом Европу Анар тоже не считает полностью безопасным местом и всерьез подумывает о том, чтобы уехать, например, в Юго-Восточную Азию. Но пока что он ждет выборов в Грузии и надеется, что оппозиция все же сумеет получить большинство в парламенте: "Мне не слишком нравится политика ЕНД, они тоже далеко не ангелы. Но они хотя бы выступают против закона об "иноагентах" и хотят евроинтеграции. Не знаю, насколько они искренни в своих заявлениях, но все же надеюсь, что будут более либеральны и смогут обеспечить нам защиту".

"Самый крайний случай"

По сравнению с друзьями из постсоветских стран, историк Брайн Джигантино со своим американским паспортом находится в Грузии в привилегированном положении. К тому же он не эмигрант, а в Грузию приехал из чисто научного интереса, так что, в самом крайней случае, может спокойно уехать домой в Соединенные Штаты.

Брайн Джигантино Фото: privat

Но Брайн опасается, что этот "крайний случай" настанет: "Вне зависимости от результатов выборов, политическая поляризация в Грузии еще более усугубится. И дело может дойти даже до гражданской войны или обострения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов".

Пока что, в июле 2024 года, эти прогнозы кажутся необоснованно мрачными. До выборов еще четыре месяца, страсти, вроде, поутихли, и на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где еще недавно спецназ разгонял водометами толпу протестующих против закона об "иноагентах", теперь радостная толпа чествует сборную по футболу, вернувшуюся с чемпионата Европы. Правда, появившегося на торжестве премьер-министра часть собравшихся освистали.