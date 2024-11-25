АдГ настаивает на проведении "реэмиграции" из Германии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" не отказывается от планов по "реэмиграции". Резолюцию на эту тему принял съезд баварского отделения АдГ. Какое это имеет значение и почему опасно для общества - у DW.

В понедельник, 25 ноября 2024 года, исполнился ровно год с тайной встречи неонацистов в Потсдаме, на которой, как сообщали тогда СМИ, представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вместе с австрийским правым экстремистом Мартином Зелльнером обсуждали план по "реэмиграции", предусматривавший, в числе прочего, и депортацию из ФРГ немецких граждан с миграционными корнями.

Спустя год АдГ строит свои планы по депортации не на тайных встречах, как год назад в Потсдаме, а на партийных съездах, сказала Бритта Хассельман (Britta Haßelmann), председатель фракции "зеленых" в бундестаге. Так Хассельман отреагировала на то, что в минувшую субботу, 23 ноября, баварское региональное отделение АдГ на своем съезде в Грединге приняло резолюцию о "реэмиграции" из Германии.

Критики АдГ говорят, что этот термин, часто и охотно используемый ультраправыми, на самом деле означает массовую депортацию из Германии мигрантов. Резолюция, внесенная зампредседателя регионального отделения АдГ в Баварии, депутатом бундестага Райнером Ротфусом (Rainer Rothfuß) и принятая большинством голосов, отражает, как отмечают аналитики, позицию крайне правого крыла партии.

Баварское отделение АдГ: просители убежища не должны даже попадать в ФРГ

Согласно Основному закону ФРГ, иностранцы, преследуемые по политическим мотивам, имеют право на получение в Германии защиты. Однако, по мнению баварской AдГ, в будущем просители убежища не должны даже попадать в ФРГ - убежище должно предоставляться им "в соответствии с международным правом", но "больше не на немецкой или европейской территории для неевропейских просителей".

Райнер Ротфус (фото из архива) Фото: Prof. Dr. Rainer Rothfuß

Как сказано в резолюции баварского отделения АдГ, властям Германии и Евросоюза следует создать соответствующие "зоны защиты и развития за пределами Европы". При этом, по мнению делегатов регионального партийного съезда, высылке из ФРГ подлежат не только мигранты, совершившие здесь уголовные преступления - и "группы людей со слабо выраженной способностью и желанием интегрироваться должны быть возвращены на родину с помощью обязательных программ и поддержаны в процессе реинтеграции в общество в странах их происхождения".

Германия не должна стать "гамаком для всего мира", заявил Райнер Ротфус. По его словам, если миграционная политика последних десятилетий будет продолжаться, то сама Европа, европейская культура и цивилизация скоро станут историей. Баварская AдГ также призвала упростить процедуру аннулирования уже полученного немецкого гражданства.

Успех сторонников правого радикала Бьёрна Хёкке

Аналитики указывают, что принятая на съезде в Грединге резолюция по вопросам миграции является победой радикальных сил. В баварском отделении AдГ идет борьба между теми, кто предпочитает относительно умеренную линию, и сторонниками Бьёрна Хёкке (Björn Höcke) - лидера регионального отделения АдГ в Тюрингии, осужденного за использование нацистского лозунга. Помимо этого, суд разрешил называть Хёкке фашистом.

Большую часть руководства АдГ в Баварии и депутатов земельного парламента относят к так называемому "Крылу" - внутрипартийному правонационалистическому объединению, которое сформировалось в "Альтернативе для Германии" вокруг Хёкке и было распущено по решению партии в 2020 году.

Бьёрн Хёкке на одном из предвыборных митингов АдГ в Тюрингии, 24 августа 2024 года Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Региональное отделение АдГ в Тюрингии, возглавляемое Хёкке, земельное Ведомство по охране конституции признало "заведомо правоэкстремистским". Отделение АдГ в Баварии с 2022 года также находится под наблюдением этого ведомства из-за подозрений в правом экстремизме.

СМИ столкнулись с проблемами на съезде АдГ в Грединге

На съезде в Грединге его организаторы ограничили работу журналистов - представителям СМИ не разрешалось свободно перемещаться по зданию, где заседали делегаты, и общаться с ними. Любого, кто хотел покинуть отведенное ему место и, например, сходить в туалет, сопровождали сотрудники службы безопасности. Охране было приказано пресекать спонтанные разговоры с делегатами съезда в кулуарах.

Штефан Прочка Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Интервью можно было взять только с личного разрешения лидера баварского регионального отделения АдГ Штефана Прочки (Stephan Protschka). Все эти меры он обосновал тем, что партия считает некорректными посвященные ей материалы, обнародованные рядом СМИ. Баварская ассоциация журналистов резко раскритиковала происшедшее, назвав действия AдГ явным посягательством на свободу прессы, недопустимым на партийной конференции.

С прицелом на досрочные выборы в бундестаг

Проблему нелегальной миграции - одну из самых острых на данный момент для Германии - ультраправые давно и активно используют в своих интересах. И не без успеха - на недавних выборах в ландтаги трех восточногерманских земель АдГ, выступающая за резкое ужесточение миграционной политики, добилась впечатляющих результатов.

Немецкие власти, особенно после резни в Золингене, устроенной в августе мигрантом-сирийцем, вынуждены реагировать на общественные настроения. Правительство социал-демократа Олафа Шольца приняло решение о возобновлении контроля на границах со странами-соседями, чтобы не допустить въезда в ФРГ нелегальных мигрантов.

После того, как издание Correctiv написало о тайной встрече неонацистов в Потсдаме, по стране прокатились многотысячные демонстрации, на которых звучало требование запретить АдГ.

Представители партии категорически отвергали все обвинения в свой адрес, подчеркивая, что прокуратура не нашла ничего противозаконного во встрече в Потсдаме, в которой принимали участие представители АдГ и два члена крайне правого крыла консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС).

При этом, судя по всему, в АдГ не отказалась от идеи "реэмиграции", особенно учитывая досрочные выборы в бундестаг, которые назначены на 23 февраля следующего года. Миграционная тематика в ходе избирательной кампании явно обещает оставаться в центре внимания ее участников.