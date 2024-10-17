Депутаты бундестага добиваются запуска процедуры запрета АдГ

Группа немецких депутатов официально призвала бундестаг инициировать процедуру запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Очевидно, их ходатайство не будет рассмотрено ранее середины ноября.

Несколько депутатов из разных фракций бундестага добиваются запуска процедуры запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "С сегодняшнего дня мы приглашаем всех коллег из демократических фракций присоединиться к нашей инициативе", - говорится в официальном предложении к немецкому парламенту инициировать такую процедуру, опубликованном в четверг, 17 октября.

Документ составили парламентарии Кармин Вегге (Carmen Wegge) из СДПГ, Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz) из ХДС, Тилль Штеффен (Till Steffen) от "зеленых", Мартина Реннер (Martina Renner) от Левой партии и Штефан Зайдлер (Stefan Seidler) из Ассоциации избирателей Южного Шлезвига. Они настаивают на том, чтобы вопрос, является ли АдГ неконституционным политическим объединением, был рассмотрен в Федеральном конституционном суде в соответствии со статьей 21 Основного закона ФРГ.

Депутаты напоминают , что Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало АдГ как подозреваемую в правом экстремизме, а отдельные земельные объединения - как "определенно правоэкстремистские организации".

"В Германии демократия уже однажды была отменена демократическими средствами, и наш континент погрузился в руины", - заявила одна из подписанток обращения Кармен Вегге.

Для запуска процедуры запрета АдГ требуется большинство голосов в бундестаге

Процедуру запрета партии могут инициировать бундестаг, представительство федеральных земель бундесрат и федеральное правительство. Для того чтобы процедура была инициирована парламентом, за это должны проголосовать большинство депутатов.

Очевидно, официально ходатайство о запрете АдГ будет внесено в бундестаг не раньше середины ноября. "Мы будем собирать подписи сторонников по крайней мере в течение следующей недели, а затем внесем его на рассмотрение", - заявил один из авторов инициативы Марко Вандервиц в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, предложение не будет внесено на рассмотрение бундестага, пока оно не будет иметь шансов получить парламентское большинство.