ЕС - между кадровым голодом и миграционными ограничениями

Поскольку иммиграция стала одним из главных политических вопросов в Европе, особенно в связи с активизацией здесь ультраправых, давление на власти с целью сдерживания ее масштабов усилилось. И все же некоторые страны, даже те, лидеры которых не устают подчеркивать свою антииммигрантскую позицию, привлекают иностранных работников, чтобы восполнить растущий дефицит рабочей силы и поддержать экономику стареющей Европы.

Брюссель определил перечень из 42 профессий, обладателей которых не хватает в Евросоюзе, и разработал план действий по привлечению зарубежных кадров. На данный момент почти две трети малых и средних предприятий в ЕС жалуются, что не могут найти требуемых им специалистов. Поэтому неудивительно, что и на уровне отдельных стран появляются признаки изменения миграционной политики, которые свидетельствуют о признании необходимости привлечения в Европу нужных ее экономике иммигрантов.

Италия нанимает на работу индийских медсестер

Так, ультраправое правительство Италии, возглавляемое премьер-министром Джорджей Мелони, решило нанять сотни тысяч иностранных работников, которые остро необходимы для устранения кадрового голода в стране. С 2023 по 2025 год мы ожидаем приезда в общей сложности 452 тысяч человек, заявили итальянские власти в прошлом году, признав, что это гораздо меньше, чем ''выявленная потребность в 833 тысячи'' работников за этот период.

Джорджа Мелони Фото: Matteo Bazzi/ZUMA/picture alliance

По данным исследовательского центра IDOS, чтобы удовлетворить дефицит рабочей силы в различных секторах экономики, таких как сельское хозяйство, туризм и здравоохранение, Италии до 2050 года ежегодно необходимо 280 тысяч иностранных работников. Это примерно половина от числа заявок на предоставление убежища, поданных в стране в прошлом году. Италия испытывает нехватку кадров по 37 профессиям, причем наибольшим спросом пользуются медсестры и другие специалисты в области здравоохранения.

Недавно правительство Мелони сообщило, что наймет на работу 10 тысяч медсестер из Индии, чтобы восполнить брешь среди медперсонала, при том что его нехватка составляет около 30 тысяч человек. Министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи заявил в октябре, что в Индии наблюдается переизбыток медсестер. По его словам, там их 3,3 млн, и "мы хотим привезти сюда около 10 000". По словам Скиллачи, индийские медсестры обладают высокими профессиональными качествами и будут наниматься непосредственно итальянскими регионами и размещаться там, где это необходимо, после того, как станет ясно, что претендентки могут говорить по-итальянски.

Маурицио Амброзини, профессор социологии и эксперт по миграции Миланского университета, пояснил в интервью DW, что правительство Мелони было вынуждено изменить миграционную политику из-за работодателей, которые отчаянно нуждаются в кадрах. "Итальянский бизнес в течение многих лет хранил молчание по поводу миграционных дебатов. Полагаю, что работодатели не хотели вступать в борьбу с правыми партиями. Но теперь это уже не так", - констатирует Амброзини.

Многие, даже в правящей коалиции, воспринимают такие действия как резкий разворот от прежнего курса Джорджи Мелони, которая когда-то называла проиммиграционную политику частью левого заговора с целью "заменить итальянцев иммигрантами". "Я надеялся, что теперь, когда у нас наконец-то правое правительство, ситуация изменится, но с правым становится хуже, чем левым", - сетует Аттилио Лючия, член ультраправой партии "Лига" и заммэра Лампедузы, крошечного острова, куда морем из Африки прибывает множество мигрантов.

Нидерланды хотят удержать у себя "мигрантов со знаниями"

Возможно, бизнес повлиял и на позицию нового правительства Нидерландов, в состав которого вошли представители победившей на выборах ультраправой Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом. ASML, крупнейшая в стране компания по производству полупроводникового оборудования, заявила, что ее успех зависит от талантливых людей, откуда бы они ни приехали. В ASML считают, что нельзя ограничивать иммиграцию, почти 40% ее сотрудников - специалисты-иностранцы.

Кристоф Фуке Фото: ASML/abaca/picture alliance

"Мы создали компанию, в которой работают представители более 100 национальностей, - сообщил гендиректор ASML Кристоф Фуке в прошлом месяце на конференции Bloomberg Tech Summit в Лондоне. - Привлечение талантов отовсюду было абсолютным залогом успеха, и это должно продолжаться".

Нидерланды добиваются для себя исключения из единой системы предоставления убежища в Евросоюзе, которая рассматривает право на убежище как "фундаментальное право и международное обязательство для стран", входящих в ЕС. В СМИ появились сообщения о том, что антииммигрантская риторика ультраправых заставляет квалифицированных сотрудников местных фирм чувствовать себя менее желанными гостями в Нидерландах.

Но даже крайне правым приходится считаться с тем, насколько сильно бизнес нуждается в зарубежных специалистах, чтобы оставаться конкурентоспособным. Нидерланды лишь незначительно - с 30% до 27% - снизили налоговые льготы для рабочих-иностранцев. Такие льготы были одним из самых привлекательных факторов для талантливой молодежи, переезжающей в эту страну, или "мигрантов со знаниями", как их называют власти.

"Это относительно небольшое изменение в общем чистом доходе высококвалифицированных иностранных работников, - указывает Лиза Тимм, исследователь миграции из Амстердамского университета. - Я думаю, что оно окажет незначительное влияние на количество прибывающих мигрантов".

Германия вводит "карту возможностей"

Германия в этом году намерена выдать 200 тысяч виз квалифицированным работникам, что на 10% больше, чем в 2023-м. Это связано с введенной в июне "картой возможностей" (Chancenkarte) - вида на жительство, позволяющего специалистам из стран, не входящих в ЕС, приезжать в ФРГ и трудоустраиваться здесь.

Олаф Шольц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Во время недавнего визита в Индию немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что Германия "открыта для квалифицированных работников", согласился снять бюрократические препоны на их пути и увеличить количество виз для таких специалистов из Индии с 20 тысяч до 90 тысяч в год. ФРГ сейчас требуется около 400 тысяч новых квалифицированных работников в год, чтобы покрыть дефицит кадров, особенно в машиностроении, сфере информационных технологий и здравоохранении, и Берлин видит в хорошо подготовленных сотрудниках-индийцах потенциальный источник такой рабочей силы.

С другой стороны, усиление позиций правопопулистской "Альтернативы для Германии" (AдГ), добившейся впечатляющих результатов на земельных выборах на востоке страны, а также устроенная мигрантом из Сирии минувшим летом резня в Золингене заставили правительство Шольца ввести контроль на границах ФРГ с соседями по ЕС для "сдерживания миграции". Выступая по этому вопросу в июле, Шольц указал, что нелегальная миграция в Германию должна "сократиться", подчеркнув при этом, что страна нуждается в квалифицированных специалистах-иностранцах.

Две разные миграционные политики в ЕС - публичная и скрытая

Почти все европейские государства сталкиваются сегодня с одной и той же проблемой - нехваткой рабочей силы в условиях стареющего населения. Несмотря на приток иммигрантов, власти не хотят выглядеть так, будто разрешают тем приезжать бесконтрольно.

Профессор Миланского университета Маурицио Амброзини говорит, что европейским правительствам трудно примирить две разные иммиграционные политики. Одну - для общественного потребления, предусматривающую договоренности об охране границ с транзитными странами, такими как Тунис, или депортации мигрантов во внешние центры их размещения, как в случае с соглашением Италии с Албанией.

"С другой стороны, становится все яснее, что им нужны работники, и они придумывают новую политику, чтобы привлечь не только квалифицированную, но и сезонную рабочую силу, - уточняет профессор. - И эта вторая политика немного скрыта, она не слишком афишируется и заметна только ассоциациям работодателей".

В конечном счете, речь идет о том, чтобы правительства могли сказать, что они контролируют тех, кто приезжает и кто остается, добавляет Амброзини. Но, убежден он, это миф, по крайней мере, в отношении обладателей распространенных профессий, поскольку работодатели получают рекомендации о тех, кого они хотят нанять, от лиц, уже находящихся в Европе.