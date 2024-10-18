  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
МиграцияЕвропа

Страны ЕС призывают срочно принять новые правила депортации

Евгений Жуков
18 октября 2024 г.

Страны ЕС добиваются "решительных действий" для ускорения высылки нелегальных мигрантов. В декларации саммита ЕС говорится, что РФ и Беларуси нельзя позволять "злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище".

https://p.dw.com/p/4lw1s
Участники саммита Евросоюза общаются в неформальной обстановке в Брюсселе 17 октября 2024 года
Участники саммита ЕС в БрюсселеФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Страны Евросоюза выступают за срочное принятие новых правил, направленных на ускорение процедуры депортации мигрантов. В посвященном вопросам миграции разделе декларации саммита ЕС, опубликованной в Брюсселе в четверг, 17 октября, указывается, что Европейский Союз "призывает к решительным действиям на всех уровнях" для облегчения и ускорения высылки нелегальных мигрантов.

Лидеры стран ЕС также подтвердили свою решимость бороться с использованием иммиграции в политических целях и защищать внешние границы ЕС "всеми доступными средствами и с уважением к европейскому и международному праву". В декларации подчеркивается, что нельзя позволять России, Беларуси и другим странам "злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии". Европейский совет выразил солидарность с Польшей и другими государствами, столкнувшимися с этими проблемами.

В декларации саммита также подчеркивается, что "исключительные ситуации требуют соответствующих мер".

Борьба с нелегальной миграцией не должна мешать притоку квалифицированных работников

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что "незаконная миграция должна быть сокращена". В то же время, по мнению Шольца, ЕС должен оставаться открытым для необходимой иммиграции квалифицированной рабочей силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ранее объявила о разработке нового законопроекта, направленного на ужесточение существующих директив и правил в этой сфере. В опубликованном перед саммитом письме к государствам - членам ЕС фон дер Ляйен пояснила, что документ будет содержать "четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц" и должен "эффективно упорядочить процесс" отправки нелегалов на родину.

В кулуарах саммита глава итальянского правительства Джорджа Мелони встретилась с лидерами нескольких стран, в том числе Австрии, Венгрии и Польши, чтобы рассказать о таком "прагматичном решении", как перенос депортационного центра в Албанию. Во встрече с Мелони не приняли участие ни Олаф Шольц, ни президент Франции Эмманюэль Макрон. Оба они ранее выражали скептическое отношение к размещению депортационных центров в Албании и других третьих странах, передает агентство AFP.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мужична-беженец

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране.
Права человека25 января 2016 г.10 фото
external

Защитит ли Польшу забор от мигрантов: как Варшава укрепляет границу с Беларусью | Европа в фокусе

Защитит ли Польшу забор от мигрантов: как Варшава укрепляет границу с Беларусью | Европа в фокусе

Проблема роста миграции - один из главных вызовов для ЕС. Часть государств занимает особенно жесткую позицию - в их числе Польша, в том числе из-за обострения ситуации на границе с Беларусью. Варшава обвиняет Минск и Москву в том, что они сознательно направляют мигрантов к границе. Польша усиливает ее охрану, закрывая пограничные переходы и строя заборы. Однако число мигрантов все равно растет.
Политика6 августа 2024 г.26:00 мин.
external

Испанский эксклав Сеута в Северной Африке - горячая точка миграции и "окошко" для беженцев

Испанский эксклав Сеута в Северной Африке - горячая точка миграции и "окошко" для беженцев

Испанский эксклав Сеута расположен по ту сторону Гибралтарского пролива и граничит с Марокко. На протяжении многих лет он был основным пунктом въезда африканских мигрантов в ЕС. Корреспондент DW побеседовал с местными жителями и некоторыми из тех, кто пытается добраться до материковой части Европы.
Общество24 сентября 2024 г.02:49 мин.
Показать еще