Польша намерена приостановить действие права на политубежище

О планируемом ужесточении правил заявил премьер Дональд Туск. По видению польского правительства, это решение станет частью стратегии по сдерживанию нелегальной миграции из соседней Беларуси, вызывающей раздор в стране.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерениях Варшавы временно приостановить действие права на получение политического убежища в Польше. Выступая в субботу, 12 октября, на съезде "Гражданской коалиции", он объяснил эти намерения желанием оградить страну от нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Подробностей инициативы польский премьер не привел, но заявил, что она станет частью новой миграционной стратегии его сторонников, возглавивших правительство Польши около года назад. "Мы сведем нелегальную миграцию к минимуму," - пообещал Туск.

По словам главы польского правительства, новая миграционная стратегия страны будет представлена кабмину 15 октября. "Одним из элементов стратегии станет временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе", - цитирует слова Туска агентство Bloomberg . Он заявил, что не будет "уважать и реализовывать" европейские инициативы, которые угрожают безопасности Польши, имея в виду миграционный пакт Евросоюза, который должен вступить в силу в 2026 году.

Туск: Правом на убежище пользуются Путин и Лукашенко в своих целях

Систему предоставления убежища продолжают использовать в своих целях правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин, а также лица, занимающихся незаконными перевозками мигрантов, торговцы людьми и мигрантами, подчеркнул Туск, добавив, что то, как используется право на убежище, "прямо противоречит сути права на убежище".

Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабес уточнил, что временное приостановление будет касаться только незаконных попыток пересечения границы со стороны Беларуси.

Заявление Туска подверглось резкой критике со стороны Amnesty Polska, отделения международной организации Amnesty International. "Необоснованное приостановление этого права, даже временное, неприемлемо и противоречит, среди прочего, Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Польша пробовала различные меры, чтобы сократить число незаконных проникновений через свою восточную границу, включая строительство стены и обещание потратить миллиарды евро на дополнительные укрепления. В результате этих действий количество незаконных пересечений границы в страну значительно сократилось, указывает Bloomberg.