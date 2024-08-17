Cократилось число нелегальных пересечений границ ЕС

Число нелегальных пересечений границ ЕС с начала года уменьшилось, однако это не отразилось на количестве заявлений об убежище в Евросоюзе.

С начала 2024 года по 12 августа зарегистрировано 91 974 нелегальных въезда в ЕС, что на 30,6% меньше, чем годом ранее. Об этом в субботу, 17 августа, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на Международную организацию по миграции.

В свою очередь в агентстве по охране внешних границ ЕС Frontex подсчитали, что число нелегальных пересечений границ ЕС за семь месяцев 2024 года сократилось на 36% - до 113 400. Наибольшее снижение было отмечено на маршрутах в Западных Балканах и Центральном Средиземноморье - на 75% и 64% соответственно.

Как уточняет газета Welt am Sonntag, снижение связано с существенным сокращением миграции в Италию морским путем. В Еврокомиссии полагают, что динамика, вероятнее всего, объясняется работой контролирующих органов: "Скорее всего, это (снижение. - Ред.) связано с продолжающимися операциями по регулированию миграции и борьбе с контрабандой, проводимыми ливийскими и тунисскими властями".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Италия недавно активизировала дипотношения и экономическое сотрудничество с этими двумя североафриканскими государствами, напомнило агентство KNA.

Возникли новые пути обхода запретов

Вместе с тем на фоне снижения цифр на итальянском направлении в этом году резко возросло число переправ через Атлантику из Северной Африки по опасному маршруту со въездом через Канарские острова (плюс 148%, 21 844 случая). Кроме того, показатели увеличились и на восточном маршруте - через греческие острова (плюс 57%, 26 300 случаев), пишет Welt am Sonntag.

В то же время в МВД Испании заявляют, что благодаря борьбе с сетями контрабандистов в Африке предотвращены порядка 40% всех нелегальных выездов.

На фоне противодействия правоохранительных органов появляются и новые механизмы обхода запретов. Один из них описан в конфиденциальном докладе ЕС для органов безопасности стран-членов, с которым ознакомилась Welt am Sonntag. "С июня в аэропорту Мадрид-Барахас резко возросло количество просьб о предоставлении убежища от молодых мавританцев", - отмечается в документе.

По информации профильных служб, мигранты из Мавритании бронируют билеты на рейсы из Касабланки (Марокко) в Южную Америку. В ходе пересадки в Мадриде они уничтожают паспорта и запрашивают убежище, говорится далее в докладе. В 2023 году число обращений из убежищем в Испании от мавританцев составляло 60. Только в июне этого года количество подобных случаев подскочило до 260.

Приток заявлений об убежище в ЕС почти не уменьшился

При этом приток заявлений об убежище в ЕС почти не уменьшился. Так, агентство ЕС по вопросам убежища зарегистрировало лишь на 3% меньше заявителей к концу июля (555 000), чем годом ранее.

Германия вновь стала основным местом назначения для соискателей:141 000 человек - на конец июля.

Как напоминает Welt am Sonntag, многие приезжают в Европу легально, - к примеру, по туристической или учебной визе или из безвизовой страны, а затем запрашивают убежище в Евросоюзе.