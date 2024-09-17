Контроль на границах ФРГ. Как его проводят на западе страны

В течение полугода на границах Германии с ее соседями будут проводиться проверки в целях борьбы с нелегальной миграцией. На западе ФРГ рады этому далеко не все. Репортаж DW из Ахена.

На границах Германии с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией пограничный контроль уже давно стал частью повседневной жизни. С 16 сентября 2024 года он также на полгода введен и на границах с Францией, Бельгией, Люксембургом, Нидерландами и Данией. "Мы хотим еще больше снизить нелегальную миграцию, остановить контрабандистов, покончить с криминалом, выявить исламистов и пресечь их деятельность на ранней стадии", - заявила министр внутренних дел ФРГ, социал-демократ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

У Германии более 3800 километров границ с соседями. Особый участок - на самом западе, где сходятся три страны - ФРГ, Бельгия и Нидерланды. На большинстве мелких погранпереходов в первый день введения контроля не происходит ничего необычного. На автодороге, состоящей из одной полосы и соединяющей нидерландский Валс с немецким Ахеном, движение происходит беспрепятственно. В магазинах оживленно, люди греются на солнце в уличных кафе.

Путешествия без границ в регионе Ахен

На окраине Валса можно увидеть два указателя. На одном написано Bundesrepublik Deutschland (Федеративная Республика Германия), а рядом - доска с картой местности. На нидерландском языке лозунг: "Grenzeloos fietsen!", что переводится как "Ездить на велосипеде без границ!". Действительно, здесь множество мелких пешеходных и велосипедных дорог.

На окраине Валса два указателя Фото: Sabine Kinkartz/DW

По ним люди курсируют туда и обратно между Германией, Бельгией и Нидерландами через поля и леса. Регион вокруг Ахена за десятилетия превратился практически в единое целое. Пограничные и контрольные пункты давно исчезли. Многочисленные пути соединяют города и деревни региона.

Самой собой разумеющимся стало то, что в приграничном треугольнике немцы живут в Бельгии и Нидерландах, а работают в Германии - и наоборот. Автобусы пересекают границу без всякого контроля, люди ездят за покупками в соседние государства.

Гибкий контроль на границах

"Все так должно оставаться и впредь", - подчеркивает Давид Шпекс (David Speks), пресс-секретарь Управления федеральной полиции Аахена. По его словам, министерство внутренних дел ФРГ распорядилось проводить "точечный, ситуационный, гибкий с точки зрения места и времени", а не "повсеместный" пограничный контроль. Шпекс разговаривает с журналистами на заправке у автобана, расположенной сразу за границей Германии с Бельгией. Сотрудники федеральной полиции в защитных жилетах и с автоматами наготове расположились здесь, ожидая сигнала начать проверки.

Давид Шпекс Фото: Sabine Kinkartz/DW

В отличие от немецкой земельной полиции, в компетенции федеральной - раскрытие и предотвращение уголовных преступлений, которые выходят за пределы территории Германии, а также безопасность железных дорог и аэропортов. Полицейские сидят в своих машинах прямо у границы и наблюдают за потоком машин. Если они увидят подозрительный, по их оценке, автомобиль, они его остановят и направят на стоянку в зоне отдыха.

Там автомобиль блокируется со всех сторон. Водитель и пассажиры должны предъявить удостоверения личности и документы, а багажник и кузов подвергаются досмотру. Так же быстро, как сотрудники федеральной полиции разместились в этом месте, они могут уехать в другое и установить уже там временный КПП.

Кадровые проблемы федеральной полиции

По словам экспертов, места осуществления контроля определяются согласно опыту полицейских. Небольшие дороги контролируются лишь время от времени, велосипедные дорожки - почти никогда. "Контрабандисты на велосипедах с мигрантами на багажниках - редкость", - делится Шпекс.

Проведение выборочного погранконтроля объясняется главным образом кадровыми причинами. Несколько лет назад профсоюз полицейских подсчитал, что только в регионе Ахена для круглосуточного контроля важнейших погранпереходов потребуется около 900 сотрудников. Сейчас в управлении федеральной полиции в Ахене около 330 сотрудников. При этом оно отвечает за участок границы, протяженностью более чем 200 км от Ахена на юг. Кроме того, здесь также находятся 44 железнодорожные станции и три аэродрома.

Непредсказуемый контроль - в том числе, и для местных жителей

Комплексный пограничный контроль на сухопутных границах внутри ЕС, введение которого требует крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС, чтобы развернуть на немецкой границе как можно больше нелегальных мигрантов, невозможен при нынешней численности персонала полиции. Даже для проведения текущего выборочного контроля ахенское управление федеральной полиции было усилено.

Рихард Кёстер Фото: Sabine Kinkartz/DW

Давид Шпекс не хочет раскрывать, насколько именно. Однако, уточняет он, новых сотрудников достаточно, чтобы можно было повысить эффективность досмотра на границе. "Теперь мы можем работать не только в форме, но и в гражданской одежде, и можем просто проводить больше проверок и стать более непредсказуемыми для преступников", - отмечает Шпекс.

Контроль непредсказуем и для людей, проживающих в приграничной зоне. Это усиливает их страх, особенно перед многочасовыми пробками на границе. Мы следим за пограничным движением и стараемся минимизировать негативные последствия, обещает глава управления федеральной полиции Ахена Рихард Кёстер (Richard Köster).

Реакция соседних стран на введение Германией пограничного контроля

Глава МВД Германии Нэнси Фезер также пообещала, что погранконтроль окажет минимальное воздействие на пассажиров, торговлю, экономику и путешествия. По ее словам, на востоке и юге страны уже было доказано, что принятые меры работают.

Пограничные и контрольные пункты давно исчезли внутри Шенгенской зоны Фото: Sabine Kinkartz/DW

"Этот контроль также способствуют эффективному возвращению беженцев - более 30 000 только с октября 2023 года. Кроме того, было подано на 20% меньше ходатайств о предоставлении убежища и проведено на 20% больше депортаций на родину", - добавила Фезер.

Однако соседние с Германией страны не в восторге от нового курса Берлина. Ведь в Шенгенской зоне контроль должен осуществляться только на ее внешних границах, но не на внутренних, национальных.

Взять нелегальную миграцию под контроль

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил, что проведет переговоры с главами правительств стран-членов ЕС, а также с председателем Евромиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Все знают, что мы действуем в рамках европейского законодательства, но при этом используем наши возможности по максимуму, - заявил Шольц. - Все понимают, что число людей, прибывающих в Германию, слишком велико и поэтому обеспечение контроля над ситуацией путем эффективного управления нелегальной миграцией полностью в интересах немецкого правительства". Это включает в себя и указанные меры погранконтроля.

После первого его дня сотрудники ахенского управления федеральной полиции подвели положительный итог. В нескольких случаях полицейские поймали людей, которым не следовало разрешать въезд в страну. Были вынесены соотвествующие запреты и проведены досмотры. Но не будут ли нелегалы, стремящиеся попасть в Германию, в будущем просто использовать более мелкие погранпереходы при въезде в страну? Представитель федеральной полиции Давид Шпекс пожимает плечами. По его выражению, это всегда "игра в кошки-мышки". И в этом, безусловно, ничего не изменится, заключил Шпекс.