Евросоюз готовит новый закон для регулирования миграции

Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в Евросоюзе. Это следует из письма главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в адрес государств ЕС, обнародованного вечером в понедельник, 14 октября.

Ожидается, что законопроект будет содержать "четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц" и должен "эффективно упорядочить процесс" отправки нелегалов на родину, говорится в письме фон дер Ляйен.

По словам председательницы Еврокомиссии, Евросоюзу "нужны новые правовые рамки", чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать "уровень гармонизации и доверия", чтобы каждое государство - член ЕС признавало решение другого". Это позволит гарантировать, что "мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться лазейками в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС", подчеркивает глава ЕК.

Изменения в политике ЕС по предоставлению убежища

В начале 2024 года после продолжительных дискуссий страны ЕС договорились о реформе Общеевропейской системы предоставления убежища (Common European Asylum System - CEAS), созданной в 2019 году. Кроме прочего, она подразумевает ужесточение правил по депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.

Кроме прочего, реформа дает возможность оперативного рассмотрения прошения об убежище уже на внешней границе ЕС. Некоторые наблюдатели критикуют новые нормы, которые должны вступить в силу с 2026 года, как пренебрегающие правами человека.

Дональд Туск: Россия и Беларусь хотят дестабилизировать ЕС

Между тем Нидерланды и Венгрия заявили о нежелании следовать общим для ЕС правилам. 11 октября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Варшава хотела бы отказаться от выполнения некоторых положений закона ЕС о предоставления убежища. По его словам, Россия и Беларусь намеренно направляют к границам его страны нелегальных мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. "То, каким образом используют это право на получение убежища, противоречит самой сути права на получение убежища", - подчеркнул Туск.

В Брюсселе поддержали Польшу в том, что касается обвинений, предъявляемых ею России и Беларуси. Однако, как указала одна из представительниц ЕК 14 октября, Польша, будучи членом ЕС, должна обеспечить мигрантам возможность запрашивать убежище.

Польша и Чехия намерены вынести вопрос о регулировании миграции на повестку дня заседания Совета ЕС в конце текущей недели. Обе страны добиваются ужесточения правил предоставления убежища и возможности отказа нелегалам уже на внешних границах ЕС. В то же время Варшава и Прага призывают к отмене пограничного контроля на внутренних границах ЕС, который сегодня осуществляет, в частности, Германия.

Глава МВД ФРГ о реформе миграционной политики ЕС

Комментируя планы по изменению законодательства ЕС в сфере миграции, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) 11 октября на полях встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге подтвердила в интервью DW, что Германия выступает за более активную отправку нелегальных мигрантов в безопасные третьи страны, уже на внешних границах ЕС.

"Для меня важно, чтобы у нас было больше европейских решений, чтобы сократить нелегальную миграцию. И этого мы, конечно же, хотим добиться с согласованным пактом о миграции. Это означает, что мы хотим лучше защищать внешние границы и проводить там процедуру (рассмотрения ходатайства об убежище. - Ред.) для тех, у кого мало перспектив на успех, на то, чтобы получить защиту в Европе. Думаю, что только таким образом можно урегулировать ситуацию с миграцией в долгосрочной перспективе", - пояснила она.

Что касается контроля на границах Германии с другими странами внутри ЕС, которые действуют с сентября, то тут Нэнси Фезер отметила, что эта мера внутри зоны Шенгена, "конечно же, всегда являться исключением". "Оно должно действовать, пока наши внешние границы не будут лучше защищены. В крайнем случае, это означает - до тех пор, пока мы не сможем ввести в действие пакт (о регулировании миграции. - Ред.)", - уточнила министр.