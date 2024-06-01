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В ФРГ при контроле на границах задержаны тысячи нелегалов

Александра Иванова
1 июня 2024 г.

Благодаря проверкам на границах ФРГ с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией с октября 2023 года было выявлено более 800 подозреваемых в контрабанде людей. Пограничный контроль продлят до декабря 2024 года.

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Сотрудник Федеральной полиции Германии во время проверки документов на границе Австрии и Германии
Во время проверки на границе Австрии и ГерманииФото: Revierfoto/Revierfoto

Проверка полицией документов у желающих въехать на территорию Германии из Польши, Чехии, Австрии и Швейцарии, введение которой многие политики считали спорной, доказывает свою эффективность, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) в субботу, 1 июня. По данным редакции, с 16 октября 2023 года благодаря этой мере германской полиции удалось выявить более 36 000 случаев нелегального пересечения границы и тысячи других правонарушений.

К 30 апреля 2024 года в ФРГ зарегистрировали 36 161 нарушителя правил въезда, следует из публикации. Кроме того, было выявлено 824 подозреваемых в осуществлении незаконного ввоза людей в страну.  "В сумме 7401 мигрант воспользовался услугами контрабандистов, чтобы въехать в Германию и подать прошение об убежище", - пишет NOZ. Более свежих данных в полиции предоставить журналистам не смогли.

Дополнительные задержания на границе

Отмечается, что в этот же период полиция столкнулась с феноменом, который на профессиональном жаргоне служб безопасности называется "задержанием заодно". Подразумевается, что при осуществлении контроля на внутренних границах стран ЕС удалось "непреднамеренно" выявить дополнительно 31 205 человек, числившихся в системе розыска, в том числе тех, кто пытался въехать в Германию, несмотря на соответствующий запрет. Многих разворачивали на границе без дальнейших последствий. 5048 нарушителей, однако, задержали в соответствии с действующими ордерами.

Наркотики, оружие, взрывчатка  

Кроме того, в 3527 случаях полиция конфисковала наркотики и оружие, а также зафиксировала нарушение закона о хранении взрывчатых веществ.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) оценила такие результаты как большой успех. Меры по контролю на границе решено было продлить еще на полгода - до 15 декабря. Эта мера была одобрена Брюсселем. Вероятно, что контроль на границе Германии с соседними странами будет снова продлен и после этой даты.

По данным NOZ, на границах Германии с Польшей, Чехией и Австрией, общая протяженность которых составляет 2000 км, сейчас работают 28 пунктов контроля.

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