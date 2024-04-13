В Германии с октября задержано 700 контрабандистов людьми

Глава МВД Нэнси Фезер видит первые успехи в деле борьбы с притоком нелегальных мигрантов. Количество прошений об убежище в годовом исчислении сократилось на 20 процентов, сообщила она.

Германия достигла первых успехов в борьбе с притоком нелегальных мигрантов. "Количество ходатайств об убежище в годовом исчислении сократилось на одну пятую. При пограничном контроле мы с октября задержали 708 лиц, занимающихся контрабандой людей, и предотвратили 17 600 нелегальных проникновений на территорию Германии", - сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 13 апреля.

Министр напомнила о решениях, принятых правящей в ФРГ коалицией в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов. "У нас есть законодательство о более быстром рассмотрении дел о предоставлении убежища. Вступил в силу пакет законов о более масштабных и быстрых выдворениях нелегалов из Германии. А теперь, заменив выплату наличных платежными картами для мигрантов, мы ясно продемонстрировали, что готовы помогать беженцам от войны и террора, и одновременно не допустили, чтобы деньги попадали в руки контрабандистов", - указала Фезер.

Реформа законодательства ЕС об убежище

Нэнси Фезер также приветствовала реформу законодательства ЕС о предоставлении убежища, проведению которой предшествовали многолетние споры. Тем самым Европа продемонстрировала свою дееспособность, отметила министра.

Фезер сообщила, что 15 апреля она посетит границу ЕС между Болгарией и Турцией, чтобы выяснить, как скорейшим образом обеспечить масштабное усиление охраны внешней границы ЕС и одновременно - механизм предоставления убежища, соответствующий правозащитным нормам.

По данным Федерального ведомства по миграции и беженцам, в 2023 году в Германии 329 120 человек подали первичное прошение об убежище - почти на 50 процентов больше, чем годом ранее. Большинство заявителей - мигранты из Сирии, Турции и Афганистана. В первом квартале текущего года зарегистрировано 65 419 первичных прошений - на 19 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.