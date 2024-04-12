Бундестаг одобрил введение платежных карт для беженцев

Для обслуживания такой карты не требуется привязка к банковскому счету. Ее можно использовать только для покупок на месте. Снятие наличных с нее исключено, как и переводы денег в пределах или за пределы Германии.

Германский бундестаг в пятницу, 12 апреля, большинством голосов принял поправки к закону о выплатах беженцам и просителям политического убежища, согласно которым социальные пособия этим категориям иностранцев будут не выдавать наличными, а переводить на специальные предоплаченные дебетовые карты, для обслуживания которых не требуется привязка к банковскому счету. Цель этой правовой нормы - предотвратить переводы беженцами денег как их семьям, оставшимся на родине, так и лицам, которые доставляют в страну мигрантов нелегальным путем. Против принятия поправок проголосовали оппозиционные блок христианских партий ХДС/ХСС, Левая партия, а также представительница входящего в правящую коалицию "Союза-90"/"зеленые" Джанан Байрам (Canan Bayram).

Принцип работы новых карт для беженцев

Платежная карта . "Платежную карту можно использовать для оплаты повседневных товаров и услуг, продуктов в супермаркете, визита к парикмахеру или покупки билета в автомате", - уточнила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Пользователи, однако, смогут проверять баланс средств на своих картах. Каждая земля будет сама решать, какую часть соцвыплат перечислять на платежную карту мигранта. Возможность снятия наличных также будет ограничена по усмотрению местных властей.

При этом такие карты нельзя будет использовать за пределами ФРГ. Переводы с одной такой карты на другую, равно как и любой другой перевод денежных средств в пределах или за пределы Германии будут невозможны.

Одним из первых платежные карты для беженцев в декабре 2023 года ввел город Грайц в федеральной земле Тюрингия. В начале 2024 года 14 из 16 федеральных земель Германии согласовали единые стандарты введения таких карт. Полный переход на новую систему социальных выплат беженцам ожидается к концу 2024 года.