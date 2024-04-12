  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

Бундестаг одобрил введение платежных карт для беженцев

Ася Миллер
12 апреля 2024 г.

Для обслуживания такой карты не требуется привязка к банковскому счету. Ее можно использовать только для покупок на месте. Снятие наличных с нее исключено, как и переводы денег в пределах или за пределы Германии.

https://p.dw.com/p/4eiH5
Платежная карта для беженцев
Платежная карта для беженцев позволяет оплачивать услуги по всей ГерманииФото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Германский бундестаг в пятницу, 12 апреля, большинством голосов принял поправки к закону о выплатах беженцам и просителям политического убежища, согласно которым социальные пособия этим категориям иностранцев будут не выдавать наличными, а переводить на специальные предоплаченные дебетовые карты, для обслуживания которых не требуется привязка к банковскому счету. Цель этой правовой нормы - предотвратить переводы беженцами денег как их семьям, оставшимся на родине, так и лицам, которые доставляют в страну мигрантов нелегальным путем. Против принятия поправок проголосовали оппозиционные блок христианских партий ХДС/ХСС, Левая партия, а также представительница входящего в правящую коалицию "Союза-90"/"зеленые" Джанан Байрам (Canan Bayram).

Принцип работы новых карт для беженцев

Платежная карта . "Платежную карту можно использовать для оплаты повседневных товаров и услуг, продуктов в супермаркете, визита к парикмахеру или покупки билета в автомате", - уточнила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Пользователи, однако, смогут проверять баланс средств на своих картах. Каждая земля будет сама решать, какую часть соцвыплат перечислять на платежную карту мигранта. Возможность снятия наличных также будет ограничена по усмотрению местных властей.

При этом такие карты нельзя будет использовать за пределами ФРГ. Переводы с одной такой карты на другую, равно как и любой другой перевод денежных средств в пределах или за пределы Германии будут невозможны.

Одним из первых платежные карты для беженцев в декабре 2023 года ввел город Грайц в федеральной земле Тюрингия. В начале 2024 года 14 из 16 федеральных земель Германии согласовали единые стандарты введения таких карт. Полный переход на новую систему социальных выплат беженцам ожидается к концу 2024 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Гамбургское трио Deichkind вышли на сцену на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в марте 2015 года в свитерах с надписью "Refugees welcome"

Солидарность с беженцами в Германии: назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии: назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии в эти дни проявляют не только рядовые жители, предлагая им свою посильную и бескорыстную помощь, но и многие знаменитости - актеры и музыканты.
Права человека16 сентября 2015 г.8 фото
external

Почему украинки возвращаются из Германии домой несмотря на войну?

Почему украинки возвращаются из Германии домой несмотря на войну?

"Полтора года в состоянии "тело и мозг - в одной стране, а сердце и другая половина мозга - в другой", такая жизнь "на две жизни" - это довольно сложно. И, понятно, мысли о том, что если все покинут страну и здесь никого не останется, то кто же будет содержать ее, поддерживать" - говорит DW киевлянка Елена.
Политика25 февраля 2024 г.10:32 мин.
Человек в наручниках

В ФРГ выросла преступность. Беженцы виноваты?

В ФРГ выросла преступность. Беженцы виноваты?

В 2023 году в ФРГ был достигнут рекорд по количеству преступлений. Данные статистики свидетельствуют о том, что выросло число правонарушений, в том числе с применением насилия, совершаемых молодежью и иностранцами.
Правосудие и закон9 апреля 2024 г.
Показать еще