В Германии выросло число иностранцев, нуждающихся в защите

В Германии увеличилось число иностранцев, нуждающихся в защите, - к концу прошлого года в стране было официально зарегистрировано около 3,17 млн иностранных граждан этой категории, сообщило Федеральное статистическое ведомство в четверг, 23 мая. По сравнению с предыдущим годом прирост составил три процента или 95 тысяч человек.

В ФРГ нуждающимся в защите считается тот, что пребывает на территории Германии, ссылаясь на международно-правовые, гуманитарные или политические основания.

Большинство нуждающихся в защите - из Украины

Большую часть таких иностранцев в Германии составляют граждане Украины (977 тысяч - минус три процента по сравнению с 2022 годом), вынужденные покинуть родину после начала российской вооруженной агрессии против их страны.

Второе и третье места занимают соответственно граждане Сирии (712 тысяч, плюс шесть процентов) и Афганистана (плюс 13 процентов). За ними следуют граждане Ирака (200 тысяч, минус пять процентов) и Турции (152 тысячи, плюс 51 процент).

Совокупно на эти пять групп приходится почти три четверти всех зарегистрированных в Германии иностранцев, нуждающихся в защите.