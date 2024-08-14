Правозащитники рассказали о жертвах кризиса на границе с ЕС

Более 150 мигрантов могли погибнуть за время гуманитарного кризиса на границе Беларуси и ЕС. Такие данные в совместном докладе приводят белорусские, польские, литовские и латвийские правозащитники. Подробнее - у DW.

116 смертей официально задокументированы на границе ЕС и Беларуси с лета 2021 года по март 2024, минимум о 26 смертях правозащитникам стало известно из свидетельских показаний. С апреля по июль 2024 года на территории Беларуси погибли еще 9 мигрантов. Такие сведения приводят авторы доклада "Безопасного пути нет. Смерти мигрант_ок на границе ЕС и Беларуси" . Онлайн-презентация доклада состоялась во вторник, 13 марта. Документ подготовлен белорусской правозащитной организацией Human Constanta, латвийской Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам"), организацией Sienos Grupė из Литвы и Фондом Ocalenie из Польши. Как отмечают авторы, основная цель доклада - почтить память погибших на границе и задокументировать эти случаи.

Доклад "о жертвах пограничных режимов"

Доклад "Безопасного пути нет. Смерти мигрант_ок на границе ЕС и Беларуси" презентовали правозащитники организации Human Constanta. По оценке спикеров, к созданию нынешнего гуманитарного кризиса приложил руку белорусский режим, однако ситуация могла быть иной, если бы Литва, Польша и Латвии не "выталкивали" людей, которые пытаются пересечь границу с ЕС, обратно в РБ.

По мнению правозащитников, это противоречит правовым нормам ЕС и международным стандартам. Они также отмечают, что в документе речь идет "о жертвах пограничных режимов". Это не только люди, которые были найдены непосредственно у границы, но и мигранты, чьи смерти можно связать с тем, что они пытались пересечь границу. К примеру, в отчете зафиксированы пять случаев гибели мигрантов во время автомобильных аварий в результате преследования полиции Польши, Литвы и Латвии. "Была погоня, и люди попали в аварию, но если бы им позволили нормально обратиться за международной защитой, то они бы не бежали с границы и не попали бы в эту аварию", - считают в Human Constanta. Также в докладе зафиксировано несколько смертей, которые произошли в госпиталях вскоре после того, как люди пересекли границу.

Идентифицированы меньше четверти погибших в рамках гуманитарного кризиса

Всего известно о 96 мужчинах и 15 женщинах, чьи смерти официально подтверждены, пол пяти погибших установить не удалось. Среди жертв - граждане Афганистана, Алжира, Ирана, Ирака, Йемена, Шри-Ланки, Сирии, Нигерии, Гвинеи, Египта, Судана,Того, Эфиопии, Камеруна, Индии, Сомали, Пакистана, Палестинских территорий, Турции. "Мы смогли идентифицировать меньше четверти людей, которые погибли в рамках гуманитарного кризиса", - говорят в Human Constanta. Далеко не во всех случаях погибшие имели при себе документы, удостоверяющие личность, или каки-то другие вещи, которые могли бы "хоть как-то намекнуть, где человек проживал на территории Беларуси, с кем общался и хоть как-то его идентифицировать".

Также в отчете затрагивается тема пропавших без вести мигрантов и отмечается, что их родственники практически не имеют возможности связаться с официальными огранами в Беларуси и узнать что-либо о судьбе своих близких. Среди основных официальных причин смертей мигрантов на границе ЕС и РБ - переохлаждение, гибель в реках, болотах и других труднодоступных местах на границе. Правозащитники уверены, что нехватка продовольствия, воды, а также "выталкивания" обратно в РБ часто приводили к тяжелым травмам.

Польские правозащитники фиксировали случаи смерти, связанные, по их оценкам, с деятельностью пограничников. В Human Constanta не исключают, что такие смерти были и на территории Беларуси, просто из официальных источников о них ничего неизвестно.

Мигранты на границе Беларуси и Польши, 15 ноября 2021 года Фото: Leonid Shcheglov/BelTA/AP/picture alliance

В Беларуси погибли 47 мигрантов

Единственным источником официальной информации о погибших и пропавших мигрантах на территории РБ являются телеграм-каналы и сайты Государственного пограничного комитета и Следственного комитета, отмечают Human Constanta. Но, как правило, в них содержатся минимальные сведения, которых часто недостаточно, чтобы идентифицировать человека.

"При попытках задать более конкретные вопросы властям о погибших и пропавших через официальные обращения в госорганы наша партнерская организация просто оказалась в поле зрения властей и вскоре была ликвидирована", - рассказали правозащитники. По их словам, хоть у белорусских властей и нет причин утаивать или приуменьшать статистику погибших, доверять ей полностью нельзя.

На конец марта 2024 года, по официальным данным, на территории Беларуси погибли 47 мигрантов, при этом в 2022 было зафиксировано только несколько смертей. Авторы доклада предполагают, что это связано с тем, что фокус внимания белорусских властей тогда был сконцентрирован на начале полномасштабного вторжения в Украину.

Белорусские силовики заставляют мигрантов вести себя агрессивно?

Особое внимание правозащитники обращают на то, что сегодня 90 % людей, которые хотят попасть в ЕС, приезжают в Беларусь через Россию, как правило, у них нет белорусских виз, что сразу ставит их в уязвимое положение. Они не имеют доступа к медицинской помощи в РБ, потому что у них нет страховки, ими намного легче манипулировать белорусским силовикам.

По мнению белорусских правозащитников, последние случаи агрессивного поведения мигрантов на границе с ЕС были вызваны тем, что их "вынуждают к этому агрессивному поведению".

Оказавшись на территории Евросоюза, некоторые из мигрантов пытаются перебраться в Германию. За шесть месяцев 2024 года в ФРГ прибыли 3 117 человек, которые приехали в Беларусь и после нелегально пересекли границу с ЕС. Чаще всего, по данным правительства ФРГ, так называемый "белорусский путь" использовали граждане Афганистана (1140 зарегистрированных случаев), Сирии (725 случаев) и Сомали (243 случая). За весь 2023 год число нелегально прибывших через Беларусь в Германию мигрантов превышало 12 тысяч человек.

Для урегулировани ситуации на границе ЕС и Беларуси правозащитники рекомендую пограничникам, в том числе европейских стран, прекратить практики "выталкивания" мигрантов: "Возможно, в определенный момент количество людей вырастет, но регулярная миграция намного более стабильна и безопасна для людей".

Также среди рекомндаций - дать доступ общественным организациями и волонтерам к пограничной полосе для назисимого наблюдения за ситуацией. Кроме того, считают авторы доклада, на границах Беларуси и ЕС необходимо установить пункты первой помощи.