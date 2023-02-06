СЕ призвал Латвию защитить людей на границе с Беларусью

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала власти Латвии "положить конец репрессиям и гарантировать соблюдение прав человека в отношении людей, ищущих защиту на границе с Беларусью". В письме, адресованном министру внутренних дел Латвии Марису Кучинскису, она выразила обеспокоенность сообщениями о том, что на границе двух стран продолжаются столкновения, которые привели к тяжелым травмам мужчин, женщин и детей, а также повлекли за собой гибель одного человека, сообщила пресс-служба организации в Страсбурге в понедельник, 6 февраля.

"Меня тревожит тот факт, что возбуждено уголовное дело против двух членов организации I want to help refugees ("Хочу помочь беженцам"), которые 12 января 2023 года выехали в район границы, опасаясь за жизни семи сирийцев", - написала Миятович. Она напомнила о ключевой роли правозащитников и обязанности государств обеспечивать им условия, необходимые для работы. Комиссар СЕ также заявила, что встревожена сохраняющимся чрезвычайным положением в приграничном регионе, это препятствует оказанию гуманитарной помощи остро нуждающимся в ней людям, а также осуществлению общественного контроля.

Дунья Миятович одновременно подчеркнула, что пограничный контроль должен осуществляться в полном соответствии с обязательствами Латвии в рамках Европейской конвенции о правах человека. По ее словам, необходимо защитить основные права прибывающих людей, даже в сложных условиях и в том числе при попытке незаконного пересечения границы.

Миграционный кризис на белорусско-латвийской границе

Латвия обвиняет Беларусь во главе с авторитарным правителем Александром Лукашенко в организованной переправке мигрантов из кризисных регионов на совместную границу. В конце лета 2021 года ситуация на внешней границе ЕС резко обострилась. Тысячи мигрантов попытались незаконно прорваться на территорию Евросоюза.

После этого Латвия неоднократно вводила режим ЧС в приграничном с Беларусью регионе. Это позволило латвийским властям фактически аннулировать право на убежище и "без разбора принудительно депортировать этих людей в Беларусь", констатировала Amnesty International в опубликованном в октябре 2022 года докладе, подготовленном на основе показаний мигрантов и собственных расследований. По данным правозащитников, мужчины, женщины и дети из Сирии, Ирака и других стран содержатся в Латвии в неизвестных местах в лесных массивах на границе с Беларусью и впоследствии незаконно депортируются в эту страну.

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