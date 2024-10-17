Кого оставить, кого отправить назад? В ЕС спорят о миграции

Незадолго до саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе 17 октября, в ЕС возобновились дебаты по вопросам предоставления убежища и в целом по ситуации с нелегальной миграцией. По настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) участники встречи в верхах проведут многочасовое обсуждение противоречивых концепций миграционной политики.

По данным из немецких правительственных кругов, канцлер по-прежнему выступает за "общеевропейские решения" в этой области и хочет ускорить реформу процедуры предоставления убежища в ЕС, которая полностью вступит в силу только в 2026 году. Многие другие государства-члены Евросоюза, в частности Испания, призывают к этому уже несколько месяцев.

Однако пока неясно, что именно может стать в итоге приоритетным направлением: перенос на внешние границы ЕС рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, более активная депортация тех, кому было в этом отказано, или же новые соглашения со странами происхождения и транзита мигрантов и просителей убежища?

Миграционное законодательство будут пересматривать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц, 14 октября 2024 года Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance/dpa

Только в прошлый четверг, 10 октября, большинство министров внутренних дел государств, входящих в Евросоюз, призвали пересмотреть и ужесточить правила быстрой отправки на родину просителей убежища, не имеющих перспектив остаться на территории ЕС. Одновременно сама процедура отказа им, проводимая на внутренних границах Евросоюза, например, в Германии, должна быть упрощена.

Это касается мигрантов, которые уже должны были пройти регистрацию в другой стране Евросоюза - на его внешней границе. Как раз к нынешнему саммиту глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в письме, что в ближайшее время предложит проект, который предусматривает ужесточение существующих директив и правил в этой сфере.

Три государства говорят "нет" реформе, разработанной Брюселем

Между тем, по меньшей мере, три страны-участницы Евросоюза не согласны с общим подходом Брюсселя. Нидерланды, в которых недавно в правительство вошли правые популисты, и Венгрия, ныне председательствующая в Совете ЕС, требуют вообще отказа от политики предоставления убежища. Они не хотят поддерживать согласованные реформы ни при каких обстоятельствах.

К ним в последнее время присоединилась и Польша. Глава польского правительства, лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск хочет временно прекратить в своей стране действие европейского права на убежище. Он считает, что в Польше сложилась чрезвычайная ситуация.

Власти Польши хотят закрыть границу с Беларусью для мигрантов и приостановить действие законодательства ЕС о предоставлении убежища Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto/picture alliance

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханнсон раскритиковала это пренебрежение европейским законодательством. "Это невозможно. И мы ясно дали это понять", - подчеркнула Йоханнсон. Отказ Евросоюза от предоставления права на убежище, по ее словам, был бы возможен только в случае внесения поправок в основополагающие договоры ЕС. Однако на данный момент об этом речи не идет. "Не самая лучшая идея!", - лаконично отреагировала на заявление Туска и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Венгрия, Италия и Финляндия идут своим путем

Даже без официального отказа от права предоставления убежища Венгрия уже много лет не придерживается единой европейской политики в данной области. За это действия Будапешта несколько раз были признаны незаконными Европейским судом в Люксембурге, но Венгрия не исполняет его решения.

В данный момент Еврокомиссия с помощью наложения штрафа на общую сумму в 200 млн евро пытается убедить правительство Виктора Орбана уступить. Однако Орбан уже заверил, что ему плевать на согласованные на уровне ЕС реформы и что он больше не будет принимать просителей убежища.

Джорджa Мелони Фото: Matteo Bazzi/ZUMA/picture alliance

Итальянское правительство, возглавляемое лидером ультраправой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, также не придерживается миграционного законодательства ЕС. До сих пор оно отказывалось принимать обратно из Германии или Австрии просителей убежища, которые попали на территорию Евросоюза через Италию. Именно эта страна в соответствии с Дублинскими соглашениями должна была бы зарегистрировать этих лиц и запустить в отношении них процедуру рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища.

Вместо этого многие мигранты спокойно продолжают двигаться на север континента. Тысячи просителей убежища, прибывших по так называемому "балканскому маршруту", направляются в северные страны-члены ЕС также и через территорию Греции. При этом Италия, Греция и другие государства, расположенные на внешних границах Евросоюза, утверждают, что они перегружены из-за постоянного потока мигрантов.

В ответ на активное перемещение мигрантов уже внутри ЕС, Франция, Австрия, Дания, Швеция, Словакия, а с недавнего времени и Германия, вновь ввели пограничный контроль на своих границах для предотвращения несанкционированных въездов. На самом деле, согласно Шенгенскому соглашению, проверки на внутренних границах ЕС разрешены только в совершенно исключительных случаях.

С июля и Финляндия больше не соблюдает миграционное законодательство ЕС на своей сухопутной границе с Россией. Мигрантам, которые хотят попасть в страну через РФ, отказывают в индивидуальном рассмотрении их ходатайств о предоставлении убежища, огульно отправляя назад. В июле премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что принятый Хельсинки соотвествующий закон необходимо соблюдать, хотя он и противоречит международным обязательствам Финляндии в области прав человека.

Финляндия, страны Балтии и Польша обвиняют Россию и Беларусь в массовом притоке мигрантов к своим границам с целью дестабилизировать обстановку в ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что хочет последовать финской модели и закрыть для просителей убежища польскую границу с Беларусью.

Будут ли мигрантов отправлять в Руанду и Албанию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом ЕС вновь представила обширный план из десяти пунктов, касающийся общей политики относительно предоставления убежища. Помимо многих знакомых положений, он также включает в себя тезис о дальнейшем укреплении сотрудничества с третьими странами.

Многие государства-члены ЕС хотят изучить вопрос о том, можно ли полностью перенести процедуру предоставления убежища в Евросоюзе в такие страны, как, например, Руанда. Британское власти, продвигающие такой проект, до сих пор терпели с ним неудачу.

Лагерь для мигрантов в Албании, где по итальянскому законодательству будут рассматриваться их прошения о предоставлении убежища Фото: Armando Babani/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Незадолго до саммита Италия открыла в Албании свой экстерриториальный лагерь для рассмотрения прошений о предоставления убежища. Рим хочет делать это в стране-кандидате на вступление в ЕС - Албании, - но в соответствии с итальянским законодательством.

Просители убежища, ходатайства которых удовлетворят, будут доставлены с албанской территории в Италию. Так же как и лица, которым будет в итоге отказано, - если их нельзя будет немедленно депортировать на родину. По словам европейских дипломатов, такой перенос процедуры предоставления убежища в другую страну не рассматривается Еврокомиссией как привлекательная модель.

Маршруты движения мигрантов в Европу меняются

Между тем число мигрантов, направляющихся из Северной Африки в Италию, резко сократилось в 2024 году. В период с января по август их прибыло около 42 000 человек. Это на 64% меньше, чем за тот же период прошлого года. По данным Еврокомиссии, основной причиной случившегося является улучшение сотрудничества с транзитными государствами - Тунисом и Ливией.

Однако число мигрантов, прибывающих в Европу по так называемым "западному средиземноморскому" и "атлантическому" маршрутахм за это же время увеличилось более чем в два раза - до 25 500 человек. Более активным стало и их движение по восточному средиземноморскому маршруту - через Грецию и Кипр. По данным на август 2024 года, там было зарегистрировано, в общей сложности, около 37 000 мигрантов. Это на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.