Суд ЕС оштрафовал Венгрию за ее обращение с мигрантами

Будапешт должен выплатить 200 млн евро за несоблюдение правил ЕС в сфере предоставления убежища и невыполнение решения Суда ЕС от декабря 2020 года.

Суд Евросоюза в Люксембурге наложил на Венгрию финансовые санкции в связи с политикой Будапешта по отношению к искателям убежища. Это следует из решения Суда , обнародованного на его сайте утром в четверг, 13 июня.

Поскольку Венгрия не выполняет общие для ЕС правила в сфере предоставления убежища, страна должна выплатить штраф в объеме 200 млн евро, указывается в этом документе. Кроме того, начиная с 13 июня с Будапешта должно взиматься по одному миллиону евро в день за каждый день просрочки выполнения решения Суда ЕС от декабря 2020 года.

Подразумевается постановление Суда ЕС в связи с жалобой Еврокомиссии на то, что Венгрия отправляет нелегалов обратно на территорию Сербии без предоставления им необходимой правовой защиты или содержит их под стражей в так называемых "транзитных зонах". При этом мигрантам не предоставляют права подать ходатайство об убежище, указывала Еврокомиссия, требуя наложить на Будапешт штраф.

"По мнению Европейской комиссии, Венгрия до сих пор не выполнила решение от 2020 года (за исключением транзитных зон, которые она уже закрыла до вынесения этого решения), и поэтому подала новый иск о нарушении с целью наложения финансовых санкций", - напомнил Суд ЕС 13 июня.

Политика Будапешта в сфере предоставления убежища является несолидарной и представляет собой "совершенно новое и исключительно тяжкое нарушение законов ЕС", которое касается как частных лиц, а именно искателей убежища, так и общественных интересов, постановил Суд. По мнению судей, Венгрия перекладывает ответственность за беженцев, в том числе в финансовом плане, на другие страны ЕС. Это представляет собой "серьезную угрозу базовому принципу солидарности".